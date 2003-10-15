واشنگتن داراييهاي سازمانهاي خيريه پاكستان را مصادره مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مقامات آمريكايي پاكستان را به حمايت از طرفداران" اسامه بن لادن" رهبر گروه القاعده در افغانستان وجمع آوري كمك براي تروريستها به منظور نفوذ به عراق متهم كردند .

ازجمله اتهامات ديگر مقامات آمريكايي عليه پاكستان، ادامه تماس با برخي از افراد مظنون در كشتن خبرنگار آمريكايي" دانيل پرل" عنوان شده است .

گفتني است پرل سال گذشته به طور مرموزي توسط افراد ناشناس درپاكستان كشته شد .

با اين وجود" جان اسنو" وزيرخزانه داري آمريكا دراطلاعيه شديد الحني اعلام كرده كه حمله و نابودي سازمانهاي خيريه پاكستان موجب محروميت تروريستها از حمايت و پشتياني مالي مي شود وحتي بردرآمد افرادي كه به نيروهاي آمريكايي و شهروندان عراقي حمله مي كنند، تاثيرخواهد گذاشت.

اين مسئول آمريكايي تصريح كرد: آمريكا از سازمان ملل مي خواهد اين سازمانها را درليست سياه" سازمانهاي تروريستي" قرار دهد تا اقدامات لازم براي جلوگيري از فعاليت آنها صورت گيرد .