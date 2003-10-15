انحراف افكار عمومي و جعل حقايق بخشي از استراتژي آمريكا شده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه " تشرين" چاپ سوريه با اشاره به افزايش خودكشي در ميان نظاميان آمريكايي در عراق نوشت : به نظر مي رسد ابرهاي سياه جنگ ويتنام بر سر نظاميان آمريكايي در آسمان سايه افكنده است .

اين روزنامه در سرمقاله خود با عنوان "چرا خودكشي مي كنند" نوشت: افزايش حملات مسلحانه عليه نظاميان آمريكايي از يك سو و افزايش آمار كشته هاي آنها به رغم سانسور آمار واقعي آن و پوشاندن دلايل كشته شدن آنها و اينكه اين افراد براثر حوادث رانندگي يا برق گرفتگي كشته شده اند ، ذهن ها را به ياد دروغ گويي رژيم صهيونيستي در مورد دلايل كشته شدن نظاميان خود در زمان اشغال جنوب لبنان مي اندازد.

به نوشته اين روزنامه ، كابوسهاي جنگ ويتنام در وجود نظاميان آمريكايي رخنه كرده است و شبح آن آرامش خانواده هاي نظاميان آمريكايي را نيز كه نمي دانند فرزندانشان كي باز مي گردند، فراگرفته است.

روزنامه تشرين با اشاره به افزايش آمار خودكشي در ميان نظاميان آمريكايي و نگراني مقامات اين كشور از اين روند نوشت : ارتش آمريكا تيم ويژه پزشكي متشكل از روانشناسان و روانكاوان را به عراق اعزام كرده است تادر مورد دلايل بالارفتن ميزان خودكشي در ميان نظاميان آمريكايي تحقيق كند.

روزنامه تشرين با اشاره به مطلب روزنامه يو اس اي تودي آمريكا نوشت: ميزان خودكشي در نظاميان آمريكايي ازآغاز جنگ برضد عراق به 17 درصد رسيده است يعني در هر 100هزار نفر13 نفر خودكشي مي كنند كه اين دليل آشكاري بر افزايش مشكلات رواني در ميان نظاميان آمريكايي است .

تشرين، درج نامه هاي ساختگي مربوط به نظاميان آمريكايي درمطبوعات اين كشور و انتشار گزارشهاي نادرست و غيرواقعي ازاوضاع عراق وادعاي برقراري امنيت ووجود پيشرفت،ادعاي استقبال مردم عراق ازنظاميان آمريكايي را تلاش براي انحراف افكارعمومي آمريكا و مطلع نشدن آنها ازحقايق اوضاع عراق و نظاميان آمريكايي و در راستاي تاثيرگذاري بر افكارعمومي و كاستن از سيل انتقادها بر ضد جنگ آمريكا توصيف كرد.

روزنامه تشرين تاكيد كرد: گمراه سازي وانتشاراخبار ساختگي و غيرواقعي ، بخشي از استراتژي آمريكا شده است كه از داستان سلاحهاي كشتارجمعي عراق آغاز شد و اكنون نيز ، اظهارات بوش رييس جمهورآمريكا، ادامه روند سياست انحراف افكارعمومي را نشان مي دهد.

اين روزنامه در پايان نوشت: به نظر مي رسد دولت بوش از جنگ ويتنام عبرت نگرفته است .