امسال توليد پسته 50 هزار تن افزايش خواهد يافت

بهروز غيبي در گفتگوبا خبرنگار اقتصادي "مهر" در مورد ميزان توليد پسته در سال‌جاري، افزود: در صورت عدم وقوع سرمازدگي بهاره در مناطق پسته خيز كشور طي ده روز آينده، پيش بيني مي شود ميزان توليد اين محصول با 50 هزار تن افزايش در مقايسه با سال گذشته بيش از 250 هزار تن برسد .

وي گفت: اين در حالي است كه متاسفانه در سال گذشته به‌دليل وقوع سرمازدگي بهاره و از بين رفتن محصول بيساري از باغات پسته استان كرمان توليد اين محصول با 50 درصد كاهش به حدود 200 هزار تن رسيد .

غيبي در مورد صادرات پسته در سال 84 ، تصريح كرد: براساس آخرين آماردر يازده ماهه سال گذشته حدود 130 هزار تن پسته با ارزش 730 ميليون دلار صادر شده است .

وي تاكيد كرد: در صورت عدم وقوع سرمازدگي و افزايش توليد پسته در سال 85 مطمئنا صادرات اين محصول در سالجاري افزايش خواهد يافت.

ميزان توليد پسته در سال 83 معادل182 هزار و 250 تن بوده كه از اين ميزان 129 هزار تن با ارزآوري 533 ميليون دلار صادر شده كه رتبه دوم را از نظر ارزش صادرات كالاهاي غير نفتي به خود اختصاص داده است .