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۱۹ فروردین ۱۳۸۵، ۱۰:۴۰

"كازا بلانكا" بهترين فيلمنامه تاريخ سينما شد

فيلمنامه فيلم "كازا بلانكا" محصول سال 1942 صدرنشين فهرست بهترين فيلمنامه‌هاي تاريخ سينما شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، صنف نويسندگان آمريكا با انتشار بيانيه اي فهرست 101 فيلمنامه برتر تاريخ سينما را منتشر و فيلمنامه فيلم سياه و سفيد "كازابلانكا" محصول استوديو برادران وارنر را به عنوان بهترين فيلمنامه تاريخ سينما معرفي كردند.

جوليوس و فيليپ اپستين و هاوارد كوچ در سال 1941 فيلمنامه "كازا بلانكا" را به رشته تحرير درآورند و اين فيلم با حضور همفري بوگارت و اينگريد برگمن كليد خورد. موفقيت "كازا بلانكا" در شرايطي رقم خورد كه هزار و 400 فيلم براي تصاحب اين عنوان نامزد شده بودند. در اين ميان مقام دوم جدول به فيلم "پدرخوانده" رسيد.

وودي آلن، فرانسيس فورد كاپولا و بيلي وايلدر چهره هايي هستند كه هر كدام با چهار فيلمنامه در ليست برترين ها حضور دارند. چارلي كافمن، ويليام گلدمن و جان هيوستن با سه فيلمنامه حضورشان را اعلام كرده اند.

فهرست ده فيلمنامه تاريخ سينما به شرح ذيل است:

1. كازا بلانكا 2. پدرخوانده 3. محله چيني ها 4. همشهري كين 5. همه چيز درباره ايو 6. آني هال 7. سانست بلوار 8. شبكه 9. بعضي ها داغشو دوست دارند 10. پدرخوانده 2

کد مطلب 308885

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