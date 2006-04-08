تلاشهاي جديد كره شمالي براي پبشرفت در مذاكرات شش جانبه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، كيم كي گوآن معاون و زير امور خارجه كره شمالي و رئيس هيئت مذاكره كننده اين كشور در مذاكرات شش جانبه روز گذشته وارد توكيو شد .



وي هفته آينده به نمايندگان شش كشور شركت كننده در مذاكرات هسته اي به منظور پايان دادن به بحران هسته اي در شبه جزيره كره خواهد پيوست .



طبق گزارش خبرگزاري كيودو، كيم در جمع خبرنگاران در توكيو اظهارداشت: " ما تصميم گرفته ايم تماسهاي دو جانبه و چند جانبه فعال براي پيشرفت در مذاكرات شش جانبه با كشورهاي شركت كننده داشته باشيم .



برخي از تحليلگران گردهمايي هفته آينده را يك نسخه عملي و واقعي از مذاكرات شش جانبه مي دانند .



كارشناسان كره اي معتقدند كه گردهمايي هفته آينده ممكن است عرصه را براي از سرگيري مذاكرات شش جانبه باز كند، اما كاهش اختلاف بين واشنگتن و پيئنگ يانگ را بسيار دشوار خواندند .



كريستوفر هيل رئيس هيئت مذاكره كننده آمريكا در مذاكرات شش جانبه روز دوشنبه براي شركت در يك همايش خصوصي وارد توكيو شد .



"چون يونگ وو "نماينده جديد كره جنوبي همراه با "وو داوي "نماينده چين نيز وارد ژاپن خواهند شد .



شون مك كورمك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در جمع خبرنگاران در واشنگتن خاطر نشان كرد كه هيل برنامه اي براي ملاقات با نماينده كره شمالي ندارد، اما در عين حال انجام چنين ديداري را نيز رد نكرد .



شش كشور آمريكا، روسيه،چين، دو كره و ژاپن كشورهاي شركت كننده در مذاكرات شش جانبه هستند .



در ماه سپتانبر شش كشور مذكور با اين اصل كه پيونگ يانگ در ازاي دريافت كمك و بهبود روابط ديپلماتيك برنامه هاي هسته اي خود را برچيند،موافقت كردند .



آخرين نشست مذاكرات شش جانبه در ماه نوامبر بدون دستيابي به نتيجه اي پايان يافت .



كره شمالي اعلام كرده است كه باز گشتش به مذاكرات شش جانبه غير ممكن نيست و اين در حالي است كه واشنگتن تحريمهاي را عليه كره شمالي اعمال كرده است كه اين اتهامات جعل دلار، قاچاق مواد مخدرو پولشويي مي باشد .



كره شمالي تاكنون تمامي اين اتهامات را رد كرده است .