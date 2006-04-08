توجه به روحيه تساهل و اعتدال در اسلام وحدت امت اسلامي را تسهيل مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پاكستان نيوزپيپر، مختوم سيد فيصل صالح حيات، روز جمعه در سخنراني ميان رهبران ديني اسلام آباد گفت: ادغام ملي كليد پيشرفت و شكوفائي كشور است.

وي همچنين با اشاره به فعاليت برخي از عناصر در راستاي تخريب و ايجاد خلل در هماهنگي بين اديان اظهار داشت: تلاشهايي كه با اهداف ناشايست صورت مي گيرد سرانجام با شكست مواجه خواهد شد.

وزير فدرال امور كشمير تأكيد كرد كه مسلمانان بايد بر اساس تعاليم و آموزه هاي اسلام كه خواستار ميانه روي و تساهل است زندگي كرده و از فرقه گرايي و منافع شخصي اجتناب كنند.

فيصل يادآور شد كه اسلام از ادياني است كه با پيشرفت موافق بوده و تعصب و كوته نظري هيچ جايگاهي درآن ندارد.

وي بر نياز امت اسلامي بر وحدت تأكيد كرد و گفت: وظيفه اخلاقي و ديني ما حكم مي كند هماهنگي ديني را نشان داده و فضاي برادري در جامعه را ترويج نمائيم.

رهبران ديني حاضر در اين جلسه نيز براي گام برداشتن در راستاي ترويج هماهنگي بين اديان ابراز آمادگي و حمايت كردند.

