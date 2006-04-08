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۱۹ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۲۶

توجه به روحيه تساهل و اعتدال در اسلام وحدت امت اسلامي را تسهيل مي كند

وزير فدرال امور كشمير پاكستان با اشاره به روحيه تساهل و اعتدال در اسلام از امت اسلامي خواست از تعاليم واقعي اسلام پيروي كنند تا وحدت امت اسلامي به شايستگي تحقق يابد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پاكستان نيوزپيپر، مختوم سيد فيصل صالح حيات، روز جمعه در سخنراني ميان رهبران ديني اسلام آباد گفت: ادغام ملي كليد پيشرفت و شكوفائي كشور است.

وي همچنين با اشاره به فعاليت برخي از عناصر در راستاي تخريب و ايجاد خلل در هماهنگي بين اديان اظهار داشت: تلاشهايي كه با اهداف ناشايست صورت مي گيرد سرانجام با شكست مواجه خواهد شد.

وزير فدرال امور كشمير تأكيد كرد كه مسلمانان بايد بر اساس تعاليم و آموزه هاي اسلام كه خواستار ميانه روي و تساهل است زندگي كرده و از فرقه گرايي و منافع شخصي اجتناب كنند.

فيصل يادآور شد كه اسلام از ادياني است كه با پيشرفت موافق بوده و تعصب و كوته نظري هيچ جايگاهي درآن ندارد.

وي بر نياز امت اسلامي بر وحدت تأكيد كرد و گفت: وظيفه اخلاقي و ديني ما حكم مي كند هماهنگي ديني را نشان داده و فضاي برادري در جامعه را ترويج نمائيم.

رهبران ديني حاضر در اين جلسه نيز براي گام برداشتن در راستاي ترويج هماهنگي بين اديان ابراز آمادگي و حمايت كردند.

کد مطلب 308919

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