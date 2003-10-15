باورهاي سنتي غلط ، مانع سپردن پستهاي مديريتي به زنان مي شود

فاطمه راكعي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر بابيان اين مطلب گفت: متاسفانه رسوخ باورهاي سنتي غلط دراذهان جامعه درطول اين سالها به قدري بوده كه باعث شده عموم مردان وهمچنين برخي از زنان نا آگاهانه نسبت به توانمنديهاي خود ترديد داشته باشند وبه اين دليل است كه پستهاي مديريتي به زنان تعلق نمي گيرد.

وي با اشاره به اينكه زنان هستند كه با انديشه ها وتوانمنديهاي خود جامعه را مي سازند ، تاكيد كرد: اين زنان هستند كه بايد دانش وآگاهي خود را به ديگران نشان دهند تا درعرصه هاي مختلف مديريتي از آنها استفاده شود وفراهم كردن شرايط براي آنان مانند با تغيير نگرش ، فرهنگ سازي ، ارتقاء پست مديرتي ودفاع از حقوق اجتماعي ، اقتصادي وفرهنگي ، اين امكان را فراهم نمي كند بنابراين تا وقتي زنان خود را باور نداشته باشند پيشرفتي حاصل نمي شود.

راكعي گفت: هميشه گروهها ونهادهاي اجتماعي از درون ضربه مي خورند واگر حركت زنان درايران روزي با شكست مواجه شود بيشتر از همه خود آنان بدليل عدم همكاري وهمراهي لازم با جريان طبيعي وحركت تكاملي زنان درچهار چوب اسلام وقانون ، مقصرند.

عضو كميته زنان مجلس گفت: فعاليتهايي كه زنان درعرصه هاي فرهنگي ، سياسي واجتماعي انجام مي دهند نه تنها دركشوربلكه درسطح بين المللي نيز براي كساني كه دررابطه با حقوق بشر كار مي كنند كاملا روشن است وآنرا ارج مي نهند وهمچنين تعداد زنان پر تلاش وفرهيخته كه فعالانه درجهت ميل به حقوق انساني كار مي كنند روبه فزوني است ونيزبا توجه به اينكه زنان بيش از نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند درعرصه هاي مختلف نسبت به سالهاي گذشته آگاهي عميق وگسترده اي نسبت به مسايل پيدا كرده اند .

گفتني است در حال حاضر به رغم اينكه 36 درصد كارمندان دولت را زنان تشكيل مي دهند ، فقط 3 درصد آنها پستهاي مديريتي را اشغال كرده اند .