انجمن شاعران پارسي گوي جهان در نمايشگاه كتاب غرفه اي ندارد





وي با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، افزود : اگر هم ضرورتي در مورد داشتن غرفه وجود داشته باشد ، ما امسال آمادگي غرفه گرفتن براي انجمن شاعران پارسي گوي جهان را نداريم .

دكتر سيد علي موسوي گرمارودي درباره حضور انجمن شاعران پارسي گوي در نمايشگاه هاي كتاب سالهاي آينده ، گفت : اگر انجمن فعاليتي در زمينه نشر كتاب داشته باشد حضور در نمايشگاه كتاب تهران معني پيدا خواهد كرد .

اين شاعر ياد آور شد : انجمن مي تواند در بخشي كه مربوط به انجمن هاست ، حضور پيدا كند ولي فعاليت ما در آن بخش هم زماني معني پيدا مي كند كه انجمن فعاليتي در زمينه نشر داشته باشد و تا زماني كه انجمن هنوز فعاليتي در زمينه نشر انجام نداده است نمي توانيم در نمايشگاه كتاب تهران حضور يابيم .

به گزارش مهر ، از ابتداي دي ماه 1383 تاسيس شده و در تابستان سال 1384 به ثبت رسمي رسيد ، اعضاي اين انجمن از ميان شاعران پارسي گوي جهان و كساني هستند كه حتي يك شعر به زبان پارسي گفته باشند .

عضويت در اين انجمن به دوشكل پيوسته و وابسته صورت مي گيرد و شاعراني كه يك كتاب شعر چاپ شده - حتي به خطي غير از فارسي - داشته باشند مي توانند به عضويت پيوسته انجمن در آيند. براي عضويت وابسته نيازبه داشتن كتاب چاپ شده نيست وشاعران مي توانند با پركردن برگه هاي عضويت به عضويت انجمن درمي آيند.

فعاليت هاي انجمن بيشتربراهل ادب دركشورهايي است كه زبان فارسي دراين كشورها رسميت دارد و يا جمعيت بزرگي از فارسي زبان دراين كشورها زندگي مي كنند.

اوراق عضويت در اين انجمن ازطريق رايزي هاي فرهنگي جمهوري اسلامي در سراسر جهان توزيع خواهد شد - البته هنوز به خيلي از كشورها نرسيده واين اوراق تاكنون در كشورهاي پارسي گوي تاجيكستان وافغانستان توزيع شده است .

رايزني هاي فرهنگي جمهوري اسلامي در خارج از كشور دفاتر اين انجمن هستند وعلاقه مندان براي اطلاع از برنامه هاي اين انجمن مي توانند به اين دفاتر مراجعه كنند.

گفتني است هيات موسس انجمن شاعران پارسي گوي جهان را دكتر سيد علي موسوي گرمارودي ، مشاور فرهنگي وزير ارشاد ، ابراهيم خداياري و معاون پژوهش سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي تشكيل مي دهند .

به گزارش مهر انجمن شاعران پارسي گوي جهان در ديگر برنامه هاي خود قصد دارد ، با تاسيس جايزه كتاب سال شعر فارسي درجهان ، هرساله به بهترين كتاب شعر فارسي كه در كشورهاي فارسي زبان منتشر شده است جايزه اي اعطاء كند .

اين جايزه اختصاص به كشور خاصي ندارد و اگر شاعري در كشوري غير فارسي زبان هم كتابي به فارسي منتشر شده باشد مي تواند اثرش را در اين داوري شركت دهد .

اين جايزه در دو مرحله داوري مي شود ؛ در مرحله اول آثار شاعران كشور هاي افغانستان ، تاجيكستان و ازبكستان ، توسط داوران اين كشورها بررسي شده و سه كتاب را به داوران انجمن معرفي مي كنند و در مرحله دوم سه كتاب از اين سه كشور توسط داوران انجمن بررسي مي شسود و به كتاب برتر جايزه اهدا مي شود .