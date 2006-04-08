دماي تهران يكشنبه به 24 درجه سانتي گراد مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان هواشناسي اعلام كرد: آسمان تهران فردا صاف تا كمي ابري در برخي نقاط با وزش باد ملايم همراه خواهد بود.

آسمان استانهاي گيلان ، مازندران و اردبيل صاف تا قسمتي ابري همراه با مه صبحگاهي و آسمان استانهاي خراسان شمالي ، رضوي و گلستان صاف تا قسمتي ابري گاهي همراه با افزايش ابر و وزش باد پيش بيني مي شود.

هواي استان هرمزگان و جزاير قشم ، كيش ، سيري ، ابوموسي ، تنب كوچك و بزرگ و لاوان صاف تا قسمتي ابري همراه با مه صبحگاهي و در بعدازظهر همراه با وزش باد پيش بيني مي شود.

آسمان خوزستان صاف تا كمي ابري در برخي مناطق با افزايش ابر و وزش باد و احتمال رگبار و رعد وبرق پراكنده همراه خواهد بود.

آسمان ساير نقاط كشور صاف تا كمي ابري همراه با وزش باد ملايم در طول روز پيش بيني مي شود.