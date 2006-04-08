ايران و آمريكا هنوز بر سر زمان مذاكره به توافق نرسيده اند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حسين انتظامي در گفتگو با واحد مركزي خبر به اعلام موافقت جمهوري اسلامي ايران با اصل ، كليات و چارچوب اين مذاكره ، اشاره كرد و گفت : مكان مذاكرات قاعدتا بغداد است .



وي درباره زمانهاي اعلام شده قبلي براي مذاكرات از جمله 19 و 21 فروردين ماه گفت : تاريخهايي كه در رسانه هاي داخلي و خارجي مطرح شده و مي شود جنبه گمانه زني دارد و بيشتر حدس است تا واقعيت .



سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينكه اين مذاكرات در پي درخواستهاي مكرر سفيرآمريكا در بغداد و برخي ديگر از مسئولان ديپلماسي امريكا همچنين در خواست عبد العزيز حكيم رييس مجلس انقلاب اسلامي عراق صورت مي گيرد گفت : اميدواريم اين مذاكره بتواند به استقرار و استحكام دولت عراق ، تسريع در خروج اشغالگران و افزايش امنيت دو كشور همسايه كمك كند.