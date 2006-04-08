به گزارش خبرگزاري "مهر"، حسين انتظامي در گفتگو با واحد مركزي خبر به اعلام موافقت جمهوري اسلامي ايران با اصل ، كليات و چارچوب اين مذاكره ، اشاره كرد و گفت : مكان مذاكرات قاعدتا بغداد است .
وي درباره زمانهاي اعلام شده قبلي براي مذاكرات از جمله 19 و 21 فروردين ماه گفت : تاريخهايي كه در رسانه هاي داخلي و خارجي مطرح شده و مي شود جنبه گمانه زني دارد و بيشتر حدس است تا واقعيت .
سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينكه اين مذاكرات در پي درخواستهاي مكرر سفيرآمريكا در بغداد و برخي ديگر از مسئولان ديپلماسي امريكا همچنين در خواست عبد العزيز حكيم رييس مجلس انقلاب اسلامي عراق صورت مي گيرد گفت : اميدواريم اين مذاكره بتواند به استقرار و استحكام دولت عراق ، تسريع در خروج اشغالگران و افزايش امنيت دو كشور همسايه كمك كند.
سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي:
ايران و آمريكا هنوز بر سر زمان مذاكره به توافق نرسيده اند
حسين انتظامي با بيان اينكه ايران و آمريكا هنوز بر سر زمان مذاكره درخصوص عراق به توافق نرسيده اند گفت: زمان اين مذاكرات پس از جمع بندي توسط مراجع رسمي كشور اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري "مهر"، حسين انتظامي در گفتگو با واحد مركزي خبر به اعلام موافقت جمهوري اسلامي ايران با اصل ، كليات و چارچوب اين مذاكره ، اشاره كرد و گفت : مكان مذاكرات قاعدتا بغداد است .
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