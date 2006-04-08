انفجار خودوري بمب گذاري شده در بغداد 6 شهيد برجاي گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، يك مسئول پليس عراق اعلام كرد انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در عراق 6 شهيد برجاي گذاشت كه همگي شيعه بودند.

انفجارخودروي بمگذاري شده امروز درنزديكي قبرستاني درشهرك المسيب در جنوب بغداد رخ داد.

اين حادثه يك روزپس از وقوع 3 انفجار در مسجد شيعيان در بغداد به وقوع پيوست كه تروريستهاي تكفيري انجام دادند.

روزگذشته در پي اين انفجار 79 تن از شيعيان به شهادت رسيدند و دهها تن ديگر نيز زخمي شدند.

تحليلگران بر اين باورند كه اين انفجارهاي حمايت شده از سوي آمريكا تلاشي براي وادار كردن ابراهيم جعفري نخست وزير عراق براي عقب نشيني از پست نامزدي نخست وزيري دولت جديد عراق است.



سيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق با محكوم كردن حملات تروريستهاي تكفيري عليه اكثريت ملت عراق، هدف از اين اقدامات بزدلانه و غيرانساني را تلاش براي به شكست كشاندن روند سياسي و ايجاد جنگ طائفه اي دانست، اما تايكد كرد كه وحدت وهمبستگي ملت عراق در سايه مرجعيت آيت الله سيستاني اين توطئه ها را نقش بر آب خواهد كرد؛ وي از موضع سوال برانگيز اتحاديه عرب در قبال حملات تروريستهاي تكفيري به شيعيان انتقاد كرد.



پس از آنكه تروريستها چهارشنبه 3 اسفند دراقدامي گستاخانه و با هدف ايجاد جنگ داخلي و مذهبي در عراق،حرمهاي مطهر امامان دهم و يازدهم شيعيان را با بمب منفجر كردند و حرمت اين مكان مقدس را شكستند؛حملاتي عليه برخي مساجد با هدف ايجاد فتنه طائفه اي و مذهبي به طور هماهنگ از سوي عوامل آمريكا و اسرائيل صورت گرفت كه حملات عليه مساجد هراز چند گاهي تكرار مي شود،اما هوشياري علماي شيعه و سني تاكنون مانع از تحقق توطئه دشمنان براي ايجاد فتنه مذهبي شده است.

در پي اين انفجارها، برخي منابع خبري و رسانه اي از دست داشتن سازمانهاي جاسوسي آمريكا و رژيم اسرائيل در طراحي انفجارهاي تروريستي حرمين شريفين در سامرا پرده برداشتن، از سوي ديگر رسانه هاي ديگر فاش كردند كه آمريكا يك هسته موسوم به ايجاد فتنه طائفه اي و مذهبي را درعراق مديريت مي كند كه هدف از آن ايجاد اختلاف ميان شيعه و سني و درگيري ميان آنها است تا با متنشج شدن فضاي داخلي عراق، آمريكا ادامه اشغالگري خود را توجيه كند و از سوي ديگر از موج حملات عليه نظاميان خود بكاهد.