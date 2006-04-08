تيمهاي صباباتري و ذوب آهن در نيمه اول به تساوي دست يافتند

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه هفته بيست وهشتم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر، عصر امروز تيم هاي فوتبال صبا باتري و ذوب آهن در ورزشگاه شهيد درخشان رباط كريم به ميدان رفتند كه دو تيم در پايان نيمه اول به نتيجه تساوي بدون گل دست يافتند.

دراين ديدار كه به قضاوت محسن تركي و درحضور نزديك به 10هزار تماشاگربرگزارشد، دوتيم درنيمه اول بازي كم حادثه و كم افت و خيزي را به نمايش گذاشتند و كمتر دروازه ها با خطرجدي روبرو شد.

دراواسط نيمه اول اين ديدار، فرازفاطمي بدليل مصدوميت جاي خود را به داسيلوا مهاجم برزيلي تيم ذوب آهن داد. اين ديدار براي صبا باتري از اهميت بسزايي برخوردار است وحتي اين شانس را دارند، درصورتي كه استقلال و پاس در ديدارهاي آينده متوقف شوند، عنوان قهرماني را از آن خود كنند .