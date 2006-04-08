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۱۹ فروردین ۱۳۸۵، ۱۷:۵۱

روساي كل دادگستري هاي 4 استان كشور منصوب شدند

رئيس قوه قضائيه طي احكام جداگانه اي ، روساي كل دادگستري هاي استانهاي كرمان ، يزد ، كرمانشاه و لرستان را منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، به نقل از دفتر معاون اول رئيس قوه قضائيه ، آقايان تويسركاني ، حيدري ، ملكشاهي و خداييان به ترتيب به سمت روساي كل دادگستري هاي كرمان ، يزد ، كرمانشاه و لرستان منصوب شدند.

تويسركاني پيش از اين معاون سازمان بازرسي كل كشور بود و حيدري نيز رياست دادگستري استان كرمان را بر عهده داشت.

همچنين ملكشاهي پيشتر رئيس كل دادگستري استان لرستان بود و خداييان سمت دادستاني خرم آباد را عهده دار بود.

بنابرهمين گزارش ، آقايان صادقي رئيس كل سابق دادگستري استان كرمانشاه و مختاري رئيس كل سابق دادگستري استان يزد نيز طي احكامي به سمت عضو معاون ديوان عالي كشور منصوب و مشغول به كار شدند.

کد مطلب 309157

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