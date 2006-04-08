اعمال محدوديت تردد خودروها در تهران الزامي است

دبير شوراي عالي ترافيك وزارت كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بر اساس آخرين مصوبه شوراي عالي ترافيك ، طرح تردد نوبتي كماكان بايد در تهران اجرا شود.

به گفته كامران حاج نصراللهي ، با توجه به حجم بالاي ورودي خودرو به شهر تهران ، نمي توان اجازه داد تمامي خودروها همزمان در سطح شهر تردد كند لذا به اجبار بايد محدوديت هايي اعمال كرد.

دبير شوراي عالي ترافيك كشور در ادامه با بيان اين مطلب كه شهرداري تهران در حوزه ترافيك بايد يك تكاني به خودش دهد ، تصريح كرد: شهرداري مي تواند با انجام مطالعات لازم طرح جديدي در اين زمينه ارائه كند.

وي اضافه كرد: شهرداري تهران نبايد منتظر بماند تا شوراي ترافيك طرح بدهد ، بلكه حوزه ترافيك شهرداري مسئول اين كار است.

حاج نصراللهي در پاسخ به اين سئوال كه چرا دولت و شوراي ترافيك شركت هاي خودروسازي را وادار به تامين بخشي از هزينه هاي تردد خودروها در سطح شهر نمي كند ، گفت: دولت در پيش نويس بودجه امسال پيشنهاد دريافت 9 درصد عوارض از خودروهاي جديد به منظور تامين هزينه هاي بخش حمل و نقل و ترافيك را داده است اما مجلس با آن مخالفت كرده است.

وي همچنين در خصوص كمك دولت به شهرداري ها براي توسعه سريع حمل و نقل عمومي از جمله مترو در تهران و ديگر شهرها ، اظهار داشت: مترو تهران خيلي سريعتر از زمان اعلام شده نيز مي تواند به بهره برداري برسد و دولت بودجه هاي مورد نياز براي توسعه اين بخش در شهرهاي بزرگ را در بودجه امسال پيش بيني كرده است.

دبير شوراي عالي ترافيك كشور همچنين در خصوص احداث مونوريل در تهران گفت: شوراي عالي ترافيك با اجراي هر ايده و طرح مطالعه شده اي موافق است و شهرداري اگر دلش مي خواهد مي تواند مونوريل را احداث كند.