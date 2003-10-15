وزير كشور سودان با معاون اول رييس جمهور ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر معاون اول رييس جمهوردراين ديدارروابط دوكشوررا خوب توصيف و برتوسعه وارتقاء مناسبات در تمامي زمينه ها تاكيد كرد.

عارف توسعه روابط با سودان را نه تنها به نفع دوملت، بلكه به نفع دنياي اسلام دانست.

وي لزوم رفت و آمد و ديدار مسئولان دو كشور براي بررسي امكانات و ظرفيت هاي متقابل را خاطر نشان ساخت و بر تقويت وگسترش روابط فرهنگي، اقتصادي، علمي و تجاري ميان تهران- خارطوم تاكيد كرد.

عارف همچنين با اشاره به تلاشهاي ارزنده سودان در برقراري صلح وامنيت درجنوب اين كشورخاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران حمايت خود از برقراري صلح و ثبات دراين كشور را اعلام مي كند.

معاون اول رييس جهور دراين ديدار برخروج هرچه سريعترنيروهاي اشغالگر ازعراق وسپردن سرنوشت اين كشور به مردم عراق تاكيد كرد.

دكترعارف درمورد مساله فلسطين گفت: هر طرحي كه دربرگيرنده حقوق حقه مردم مظلوم فلسطين نباشد؛ نمي تواند پايدار شود.

سرلشگر "عبدالرحيم محمد حسين" وزير كشور سودان نيزدراين ديدار ضمن تقديراز تلاشهاي ايران براي تثبيت صلح و ثبات درمنطقه، خواستارارتقا همكاريهاي دوكشور در زمينه هاي مورد علاقه شد.

وي ديدگاهها و مواضع جمهوري اسلامي ايران و سودان در قبال حوادث بين المللي از قبيل عراق ، فلسطين و استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را نزديك به هم دانست و از حمايت ايران در برقراري صلح و ثبات درجنوب سودان قدرداني كرد.