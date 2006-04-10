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۲۱ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۲۶

كنفرانس بررسي مفهوم مرگ در بستر تغييرات اجتماعي و تكنولوژي برگزار شد

كنفرانس بررسي مفهوم مرگ در بستر تغييرات اجتماعي و تكنولوژي طي سه روز در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، كنفرانس بررسي مفهوم مرگ در بستر تغييرات اجتماعي و تكنولوژي از منظر آموزه هاي اسلام و مسيحيت به همت كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي و با مشاركت دانشگاه بيرمنگام و موسسه المهدي طي سه روز از روز گذشته در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شده و تا امروز ادامه دارد.

متافيزيك و ماهيت مرگ، خودكشي از نظر حقوق اسلامي، مفهوم مرگ در تصو ف و فلسفه وجودي، توارث بين مسلمانان و غير مسلمان، تأمين اعضاي پيوندي از بيماران مرگ مغزي  و مرگ آسان از ديدگاه اسلام و مسيحيت عناوين برخي از مقالات ارائه و ارسال شده به اين كنفرانس است.

بيشترين شركت كنندگان خارجي در اين كنفرانس از كشورهاي فرانسه و انگليس هستند.

کد مطلب 309427

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