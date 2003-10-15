به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، رضا طلايي نيك، در جمع خبرنگاران با بيان اينكه نابساماني ترافيك شهر تهران موجب خسارتهاي سنگين اقتصادي و عوارض گسترده اجتماعي شده است اظهار داشت: اتلاف بيش ازحد وقت مردم، استهلاك خودروها و افزايش مصرف سوخت ، افزايش آلودگي هواي تهران ، آسيبهاي بهداشتي در بين شهروندان و اختلالاات رواني و اجتماعي خسارتهاي فراواني را به بار آورده است .
نماينده مردم بهارو كبودرآهنگ با اشاره به اينكه16نماينده كه اكثر آنها نمايندگان مردم تهران درخانه ملت هستند خواستاررسيدگي جدي و همه جانبه به وضع ترافيك تهران شده اند، افزود: با وجود افزايش ورود خودروهاي جديد به سطح شهر، هيچ اقدامي براي حل و فصل مشكلات ترافيكي انجام نشده ،كه اين امر موجب نارضايتي مردم و نمايندگان مجلس گرديده است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس
16 نماينده به وزير كشور در خصوص وضعيت نابسامان ترافيك تهران تذكر داد ند
رضاطلايينيك عضو كميسيون اجتماعي مجلس اعلام كرد: به دليل وجودضعفهاي اساسي در برنامهريزي، مديريت و هماهنگي ترافيك تهران، 16 نماينده مجلس در تذكري به وزير كشور خواستار رسيدگي جدي و همه جانبه به وضع ترافيك اين شهر شدند.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، رضا طلايي نيك، در جمع خبرنگاران با بيان اينكه نابساماني ترافيك شهر تهران موجب خسارتهاي سنگين اقتصادي و عوارض گسترده اجتماعي شده است اظهار داشت: اتلاف بيش ازحد وقت مردم، استهلاك خودروها و افزايش مصرف سوخت ، افزايش آلودگي هواي تهران ، آسيبهاي بهداشتي در بين شهروندان و اختلالاات رواني و اجتماعي خسارتهاي فراواني را به بار آورده است .
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