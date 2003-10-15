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۲۳ مهر ۱۳۸۲، ۱۴:۵۹

عضو كميسيون اجتماعي مجلس

16 نماينده به وزير كشور در خصوص وضعيت نابسامان ترافيك تهران تذكر داد ند

16 نماينده به وزير كشور در خصوص وضعيت نابسامان ترافيك تهران تذكر داد ند

رضاطلايي‌نيك عضو كميسيون اجتماعي مجلس اعلام كرد: به دليل وجودضعفهاي اساسي در برنامه‌ريزي، مديريت و هماهنگي ترافيك تهران، 16 نماينده مجلس در تذكري به وزير كشور خواستار رسيدگي جدي و همه جانبه به وضع ترافيك اين شهر شدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، رضا طلايي‌ نيك، در جمع خبرنگاران با بيان اينكه نابساماني ترافيك شهر تهران موجب خسارت‌هاي سنگين اقتصادي و عوارض گسترده‌ اجتماعي شده است اظهار داشت: اتلاف بيش ازحد وقت مردم، استهلاك خودروها و افزايش مصرف سوخت ، افزايش آلودگي هواي تهران ، آسيب‌هاي بهداشتي در بين شهروندان و اختلا‌لاات رواني و اجتماعي خسارت‌هاي فراواني را به بار آورده است .
نماينده‌ مردم بهارو كبودرآهنگ با اشاره به اينكه16نماينده كه اكثر آنها نمايندگان مردم تهران درخانه‌ ملت هستند خواستاررسيدگي جدي و همه جانبه به وضع ترافيك تهران شده اند، افزود: با وجود افزايش ورود خودروهاي جديد به سطح شهر، هيچ اقدامي براي حل و فصل مشكلات ترافيكي انجام نشده ،كه اين امر موجب نارضايتي مردم و نمايندگان مجلس گرديده است.

کد مطلب 30949

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