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۲۲ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۵۰

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم خطاب به دانشگاه ها تاكيد كرد :

جلوگيري از خلط وظايف و عملكرد تشكل ها و كانون هاي دانشجويي

جلوگيري از خلط وظايف و عملكرد تشكل ها و كانون هاي دانشجويي

معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم طي نامه اي خطاب به معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي سراسر كشور اعلام كرده است كه از خلط وظايف و عملكرد كانون ها و تشكل هاي دانشجويي جلوگيري به عمل آيد.

به گزارش خبرنگار مهر در اين نامه آمده است: پيرو مذاكرات سي و هشتمين گردهمايي معاونين دانشجويي و فرهنگي و با عنايت به محتواي آيين نامه ها و دستوالعمل هاي فعاليت هاي دانشجويي لازم است به كانون ها و تشكل هاي مربوطه ابلاغ شود كه تفكيك لازم بين فعاليت هاي فرهنگي، سياسي، صنفي و علمي كاملا رعايت شود.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تصريح كرده است: از خلط وظايف و عملكرد تشكل ها و كانون ها جلوگيري به عمل آيد.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در سي و هشتمين نشست سراسري معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ها بر موضوع محور شدن فعاليت هاي دانشجويي تاكيد كرده بود و مديركل امور فرهنگي وزارت علوم نيز در باب خلط فعاليت هاي دانشجويي با يكديگر گفت: مجامع كانون هاي فرهنگي نبايد سياسي كار كنند.

دكتر "خرمشاد" در نشست تشكل هاي سياسي دانشجويان كه در آخرين شب پاييزي سال گذشته در محل ساختمان مركزي وزارت علوم برگزار شد در تشريح سياست هاي كلي وزارتخانه در قبال تشكل هاي دانشجويي اظهار داشت: بايد در حوزه هاي مختلف فرهنگي، صنفي، علمي و سياسي داراي تنوع در فعاليت ها باشيم تا عده اي كه حوصله كار جمعي را دارند رشد كنند.

وي با تاكيد بر لزوم تفكيك وظايف و عملكرد تشكل هاي دانشجويي گفت: بگذاريد كه كارهاي صنفي را افرادي صنفي انجام دهند تا بتوانيم آدم هاي حرفه اي داشته باشيم و بدانيد كه كار صنفي و پيگيري مطالبه صنفي كار خيلي سختي است.

کد مطلب 309538

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