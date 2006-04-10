  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ فروردین ۱۳۸۵، ۱۵:۴۱

تغييرات بزرگ احتمالي درانتظار كاراته و ووشو

تغييرات بزرگ احتمالي درانتظار كاراته و ووشو

رئيس سازمان تربيت بدني خبر از تغييركادرمديريتي درچند فدراسيون ورزشي داده است كه دراين بين ازجمع فدراسيونهاي رزمي حداقل 2 فدراسيون دستخوش تغييرات عمده اي خواهند شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" 3 فدراسيون كاراته، كونگ فو و ووشو دربهترين تغييرات سازمان ورزش كشور قراردارند. البته شنيدن خبر ادغام دوفدراسيون كونگ فو و ووشو نيز اين احتمال را افزايش داده كه علي آبادي از روند حركتي اين دوفدراسيون رضايت نداشته وبه نوعي قصد دارد تغييراتي را ايجاد كند، هرچند وليزاده در راس فدراسيون ووشو مطمئن است كه ماندني است و كارخود را با قدرت ادامه مي دهد.

ولي قدرمسلم اينكه ووشو دريكسال گذشته حواشي متعددي داشته وعليرغم كسب موفقيت در رقابتهاي اعزامي، وليزاده نتوانسته حاشيه را ازاين ورزش دور كند. ضمن اينكه بحث مربيگري تيم ملي، استعفاي مربياني كه حكم نداشتند به كار گماردن مربياني كه هنوزحكم دريافت نكرده اند و يا طولاني شدن به خدمت گرفتن مربيان چيني مزيد برعلت شده تا وليزاده خطر تغيير را احساس كند.

ازسوي ديگر فدراسيون كاراته نيز دستخوش تغييرخواهد شد. شنيده ها حاكي است ازسوي سازمان تربيت بدني وكميته ملي المپيك تماسهاي متعددي با حبيب الله ناظريان رئيس قبلي اين فدراسيون گرفته شده است تا نظر وي را براي بازگشت جلب كنند، ولي ناظريان كه پس از14 سال حضور درفدراسيون كاراته دوران آرامي را سپري مي كند، هنوز به اين پيشنهادات جواب مثبت نداده و گويا قصد ندارد آرامش فعلي خود را برهم بزند.

کد مطلب 309811

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها