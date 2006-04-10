تغييرات بزرگ احتمالي درانتظار كاراته و ووشو

به گزارش خبرنگار" مهر" 3 فدراسيون كاراته، كونگ فو و ووشو دربهترين تغييرات سازمان ورزش كشور قراردارند. البته شنيدن خبر ادغام دوفدراسيون كونگ فو و ووشو نيز اين احتمال را افزايش داده كه علي آبادي از روند حركتي اين دوفدراسيون رضايت نداشته وبه نوعي قصد دارد تغييراتي را ايجاد كند، هرچند وليزاده در راس فدراسيون ووشو مطمئن است كه ماندني است و كارخود را با قدرت ادامه مي دهد.

ولي قدرمسلم اينكه ووشو دريكسال گذشته حواشي متعددي داشته وعليرغم كسب موفقيت در رقابتهاي اعزامي، وليزاده نتوانسته حاشيه را ازاين ورزش دور كند. ضمن اينكه بحث مربيگري تيم ملي، استعفاي مربياني كه حكم نداشتند به كار گماردن مربياني كه هنوزحكم دريافت نكرده اند و يا طولاني شدن به خدمت گرفتن مربيان چيني مزيد برعلت شده تا وليزاده خطر تغيير را احساس كند.

ازسوي ديگر فدراسيون كاراته نيز دستخوش تغييرخواهد شد. شنيده ها حاكي است ازسوي سازمان تربيت بدني وكميته ملي المپيك تماسهاي متعددي با حبيب الله ناظريان رئيس قبلي اين فدراسيون گرفته شده است تا نظر وي را براي بازگشت جلب كنند، ولي ناظريان كه پس از14 سال حضور درفدراسيون كاراته دوران آرامي را سپري مي كند، هنوز به اين پيشنهادات جواب مثبت نداده و گويا قصد ندارد آرامش فعلي خود را برهم بزند.