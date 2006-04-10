تيم ملي بيس بال ايران 30 فروردين به پاكستان مي رود

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين مسابقات با حضورهفت تيم در دو گروه برگزار خواهد شد كه تيم ايران درگروه خود با تيم هاي مغولستان ، هندوستان، پاكستان ديدار خواهد كرد ، در گروه دوم نيز تيم هاي سري لانكا، تايلند و هنك كنگ با هم به رقابت مي پردازند. ازهفت تيم شركت كننده تنها يك تيم جوازحضوردرمسابقات آسيائي قطر را كسب خواهد كرد. نفرات تيم ملي كشورمان به شرح ذيل مي باشند:

كيوان رانا ، كاشف رانا، آبتين نخجوانپور ، احسان ابراهيمي صبا، امير حسين حيدري جم ، امير همايون حيدري جم، مهدي گلمحمدي ، سعيد بهروزي ، اكبر فرهادي ، مهران صادق موحد ، محسن هنرپيشه ، امير بختياري لقب ، سيد عبدالله مهيمنيان آزاد ، محمد جواد گوهري ، هادي علينقي ، نيما باقري نيا، رجعبلي برزگر ، جليل چنگيزي ، هجده بازيكن تيم ملي بيس بال كشورمان را تشكيل مي دهند، حسينعلي سليميان سرپرست، مهرداد حاجيان سرمربي، كيوان صفائيان مدير فني ، مجيد ستاري و سيد علي امامزاده مربيان