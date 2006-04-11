آغاز عمليات اجرايي احياي بافتهاي فرسوده 6 شهر كشور

مديركل دفتر فني وزارت كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: بر اساس طرح احياي بافتهاي فرسوده پس از تعيين محدوده اين بافتها و ارايه طرحهاي سازمانهاي ذي ربط براي احياي اين مناطق ، بودجه لازم براي آنها تخصيص پيدا كرده و عمليات خريد زمينها و املاك خصوصي براي احياي آنها آغاز مي شود .

دكتر شهرام يارمند افزود: بر همين اساس در بخش نخست اين طرح مقاوم سازي بناهاي شهرهاي تبريز ، اصفهان ، تهران ، مشهد ، خوزستان و كرمانشاه به شكل فاينانس آغاز شده است.

وي گفت: هم اكنون بودجه لازم در اين زمينه براي شهرهاي مشهد و اصفهان به طور كامل پرداخت شده و تبريز نيز مقداري از بودجه خود را دريافت كرده است.

يارمند در عين حال افزود: مشكل اصلي در شهرهاي كرمانشاه و اهواز است كه مردم مايل به فروش املاك خود نيستند.

مديركل دفتر فني وزارت كشور در خصوص وضعيت اين طرح در تهران گفت: در تهران نيز 40 ميليون دلار از 200 ميليون دلار بودجه اين طرح به شهرداري تهران فرستاده شده اما هنوز گزارش كار آن را دريافت نكرده ايم.

وي تصريح كرد: به محض ارايه اين گزارش مابقي اين بودجه نيز پرداخت خواهد شد.

يارمند در پايان گفت: تمامي ساخت و سازهاي جديد مطابق آخرين معيارهاي معماري بنا خواهد شد و هر گونه كوتاهي در اين زمينه متوجه مهندسان ناظر خواهد بود.