عوارض آتي عمل پيوند سلول هاي بنيادي مشخص نيست

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر،دكتر "بابك نوري نير" فوق تخصص گوارش و عضو مركز تحقيقات كبد و گوارش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي صبح امروز در نشست خبري كه در مورد نخستين پيوند سلول هاي بنيادي به كبد در بيمارستان طالقاني تهران انجام گرفته است، سخن مي گفت، افزود: بيماري كه انتخاب مي شود براي اين عمل پيوند عموماً در سن بالا بايد باشد چرا كه جواناني كه مبتلا به نارسايي مزمن كبد يا سيروز هستند به علت سن كمتر شانس پيوند كبد دارند اما آن نيز با هزينه بالا و زمان طولاني است.

وي ياد آور شد: اين روش به دليل تازگي سئوالات زيادي در بر دارد و معيارهاي بسيار دقيقي براي انتخاب بيمار و روش كار وجود دارد. به دليل فرصت كم براي پيدا كردن كبد مناسب براي پيوند، بيماراني كه در سنين بالا قرار دارند و از نظر پزشكي در شرايطي قرار دارند كه كمتر از 6 ماه زنده مي مانند مورد بررسي قرار مي گيرند و پس از آزمايش مبني بر نبود سرطان كبد به پروتكل تحقيقاتي پيوند سلول هاي بنيادي منتقل مي شوند.

فوق تخصص گوارش اضافه كرد: همچنين در اين عمل بايد سلول هاي بنيادي به "وريد باب" بيمار تزريق شود كه برخي از بيماران به دليل مشكلاتي در اين قسمت دچار انسداد هستند كه به اين ترتيب نمي توان عمل پيوند را انجام داد.

وي گفت: رضايت بيماران نيز يكي از شروط مهم در انجام اين عمل پيوند است، به دليل اينكه عمل پيوند سلول هاي بنيادي به كبد يك عمل تجربي و در قالب پروتكل تحقيقاتي محسوب مي شود، تمام موضوع براي بيمار تشريح مي شود و خانواده و فرد بيمار كاملاً در جزئيات عمل پيوند قرار مي گيرند زيرا رعايت مسئله اخلاقي در اين عمل بسيار مهم است.

دكتر نوري نير در خصوص بيمار مورد پيوند قرار گرفته توضيح داد: بيمار مورد نظر كه در بيمارستان طالقاني تهران تحت عمل پيوند سلول هاي بنيادي به كبد قرار گرفته، يك زن حدوداً 50 ساله بوده كه تا حدي بيماري اش پيشرفت داشته كه در حالت اغماء در بيمارستان بستري شد اما اكنون پس از عمل پيوند وضعيت عمومي و باليني بيمار مطلوب گزارش شده است.

وي ادامه داد: 10cc از مغز استخوان بيمار انتخاب شد و پس از كشت سلولي در آزمايشگاه سلول هاي بنيادي انتخاب شده و پس از رشد دادن و افزودن فاكتورهاي مخصوص رشد به آنها، اين سلول ها به سمت سلول هاي كبدي سوق داده مي شوند و پس از حدود 3 هفته تا يك ماه سلول هاي اصلي از آنتي ژن هايي كه موجب عوارض و آلرژي مي شوند جدا شده و از طريق راديولوژي به بيمار تزريق شد.

عضو مركز تحقيقاتي كبد و گوارش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ياد آور شد: در دنيا چند دسته بيمار كبدي وجود دارد كه بخشي از آنها دچار نارسايي حاد كبد و ناگهاني مي شوند، برخي ديگر بيماران مادرزادي هستند كه كبد آنها درگير مي شود و دسته ديگر بيماران، مبتلايان به بيماري مزمن نارسايي كبد هستند.

وي در مورد هزينه هاي اين عمل پيوند تصريح كرد: به دليل اينكه عمل پيوند در قالب يك كار تحقيقاتي انجام مي گيرد هزينه اي بيمار دريافت نمي شود اما در آينده اگر به اين توانايي دست يابيم كه بيماران بيشتري را از اين راه مورد درمان قرار دهيم هزينه آزمايشات در حدود يك ميليون تومان برآورد مي شود.

فوق تخصص گوارش اضافه كرد: اين هزينه در مقايسه با هزينه عمل پيوند كبد از فرد ديگر به مراتب ارزان تر است زيرا در حال حاضر در شيراز با كمك دولت عمل پيوند كبد 40 ميليون تومان هزينه دارد و در دنيا نيز به طور متوسط 120 ميليون تومان هزينه بر مي دارد.

دكتر "فرامرز درخشان" فوق تخصص گوارش نيز ديگر عضو مركز تحقيقات كبد و گوارش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در ادامه اين نشست تصريح كرد: سلول هاي بنيادي انقلابي در دنياي پزشكي به راه انداخته است. زيرا نسج انسان بسيار محدود است و اينكه بتوان براي افزايش نسوج منباء و منشاء در آينده در سلول هاي بنيادي تأمين كرد نويدي براي پيوند اعضاء است.

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه كشور ما در منطقه اي وجود دارد كه هپاتيت B به طور متوسط در آن وجود دارد و 3 تا 5 درصد مردم آنتي ژن آن را در خود دارند به همين دليل به علت مسائل ويروسي افراد زيادي به نارسايي كبد مبتلا مي شوند.

فوق تخصص گوارش ياد آور شد : همه امكانات در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي براي پوشش بيماران كبدي وجود دارد اما بايد توجه كرد كه اين بيماري بايد زودتر تشخيص داده شود.

همچنين در نخستين عمل پيوند سلول هاي بنيادي به كبد در بيمارستان طالقاني تهران انجام گرفته است، دكتر سليماني از دانشگاه تربيت مدرس در زمينه سلول هاي بنيادي و دكتر فرزانه راديولوژيست با اعضاي مركز تحقيقات كبد و گوارش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي همكاري داشته اند.