نويسندگان ترجيح مي دهند به جاي نوشتن رمان ، فيلمنامه بنويسند / مديريت هاي فرهنگي ما اهل كتاب نيستند

اين نويسنده در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر با بيان اين مطلب افزود: با توجه به استقبال مخاطبين از نمايشگاه كتاب اما متاسفانه هر نمايشگاهي كه به جلوتر مي آييم فروش كتاب كمتر مي شود، البته در هر نمايشگاه آثار جديدي ارائه مي شود اما بعيد مي دانم كه با وجود صادر نشدن مجوز از سوي وزارت ارشاد در اين زمانها آثار جديدي را براي نمايشگاه داشته باشيم.

رضا رئيسي خاطر نشان كرد : كتابخوان در جامعه ما كم است و كتاب چندان در سبد خريد خانواده ها مشاهده نمي شود كه البته مقصر اصلي مردم نيستند چرا كه آنقدر مشكلات زياد است كه مخاطبان حوصله خواندن كتاب را ندارند.

وي تصريح كرد: نمايشگاه به شكل تشريفاتي شدن نزديك مي شود و هر چيزي شكل تشريفتي به خود گيرد مانند حبابي است كه روي آب ظاهر مي شود و هر چقدر بزرگتر شود زودتر به دست فراموشي سپرده خواهد شد.

اين نويسنده يادآور شد : بايد درجامعه آسيب شناسي در كتابخواني مورد جستجو قرار گيرد و ما هر چقدر سال به سال در نمايشگاه پيش مي رويم و فروش كتاب پايين تر آمده و مخاطبان بيشتر تماشاچي هستند اما نمايشگاه به عنوان ايجاد برقراري و ارتباط بين مولفين و ناشرين و مخاطبين بسيار مثمر ثمر است.

رضا رئيسي در خصوص اين مطلب كه نمايشگاه تنها براي معرفي آثار مكتوب باشد گفت : سنت و فرهنگ خريد از نمايشگاه در جامعه ما جا افتاده است و امكان شكل گيري اين مطلب به دليل تعداد محدود نويسندگان و تعداد مشخص ناشران وجود نداشته و يا حداقل احتياج به زمان طولاني دارد و اين نمايشگاه ها فرصتي است كه ناشرين كتابهاي از قبل چاپ شده و تازه خود را به فروش برسانند.

اين نويسنده در پايان گفتگو با مهر، گفت : ادبيات داستاني در آثار مكتوب با افت مواجه است به طوري كه نويسندگان ترجيح مي دهند كه به جاي نوشتن يك رمان يك فيلمنامه بنويسند كه زمان كمتري خواهد برد و همچنين نبودن مسئولان فرهنگي آگاه به ادبيات نيز به معضلات و مشكلات در اين زمينه دامن زده است ، چرا كه اكثر مديريت هاي فرهنگي ما اهل كتاب نيستند و اگر هم باشند در وادي ادبيات داستاني وارد نمي شوند .