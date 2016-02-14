جلسه هیات رئیسه فدراسیون شنا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون شنا، حجت الاسلام ابوترابی فرد در دیدار با اعضای هیات رئیسه فدراسیون شنا در خصوص پیگیری مسائل بودجه ای، پرداخت حق تبلیغات از سوی بانک دی و ترخیص تجهیزات شنا از گمرک قول مساعدت داد.

وی گفت: فدراسیون شنا اهمیت ویژه ای برای پیشکسوتان این رشته ورزشی قائل است و تقریبا هیچ حاشیه و مسائل جانبی در این فدراسیون وجود ندارد که این مسأله حاکی وجود دانش و تخصص ورزشی مدیران آن است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، کسب جایگاه سیزدهم قاره آسیا از سوی فدراسیون شنا را مورد تقدیر قرار داد و عنوان کرد: واترپلو، شنای همگانی و شیرجه تا کنون توانسته است از جایگاه خوبی در رقابتهای جهانی برخوردار شود و کسب مقام ششم بین ۱۶ تیم در مسابقات شیرجه قابل قدردانی است.

وی افزود: همچنین کسب رتبه دوم بین فدراسیون های کشور که از طریق وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون شنا اعطا شده است حکایت از بهره برداری به موقع و صحیح این فدراسیون از موقعیت های خود دارد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد در ادامه با تأکید بر اینکه فدراسیون شنا باید افقی ۴ساله برای خود ترسیم کند، یادآور شد: مسیری که قرار است این فدراسیون طی کند باید هدفگذاری شده و برای آن نقشه راهی ترسیم شود که طبق آن بتواند به جایگاهی که مد نظر دارد برسد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس نهم در خصوص از دست دادن پست های بین‌المللی ورزشی به دلیل تغییر مدیریت ها، بیان کرد: در این خصوص با وزیر ورزش مکاتباتی صورت خواهیم داد تا تدبیری اندیشیده شود که با تغییر مدیریت ها، پست های بین‌المللی افراد دچار خدشه نشود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان صحبت های خود درباره مسائل بودجه‌ای فدراسیون شنا اظهار کرد: موضوع بودجه ای که قرار بوده از طریق وزارت ورزش به فدراسیون شنا داده شود، قابل پیگیری بوده و کالاهای اهدایی فدراسیون جهانی شنا که مدت یک سال است در گمرک ایران بلاتکلیف مانده نیز پیگیری می شود.