كنگره مفاخر خراسان هر دو سال يك بار برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ، سيد جواد جعفري مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي در جلسه اي هماهنگي بزرگداشت عطار با بيان اين مطلب افزود : طرح بزرگداشت مفاخر استان در شوراي فرهنگي استان ترويج و به تصويب رسيد .

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي عطار ، خيام و فردوسي را از شخصيتهاي بزرگ ايراني خواند و گفت : اين افراد داراي هويت ايراني و اسلامي هستند كه بايد به مفاخر استان مطابق شان و منزلت آنها پرداخته شود .

سيد علي حسيني ، معاون فرهنگي اداره كل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوي نيز در اين جلسه گفت : نيازبه پاسداشت مفاخر استان يك نيازعام است . برگزاري پاسداشت مفاخر استان باعث شده در مسئولين استان و كشور دغدغه اي به وجود آيد كه براي نكوداشت مفاخر نياز به برنامه ريزي و بودجه جداگانه نداريم كه بايد در رديف بودجه قرار گرفته شود .

وي برگزاري شب شعر ، اجراي موسيقي ، برگزاري كارگاه ها و نمايشگاه هاي موسيقي از اشعار عطار و نمايشگاه هاي تازه هاي نشر كشور شامل هفت هزار عنوان كتاب را از برنامه هاي فرهنگي هنري همايش علمي عطار عنوان كرد و ادامه داد : روز شنبه زنگ عطار در مدارس نيشابور به صدا در مي آيد و متني كه قابل فهم در مقاطع راهنمايي و دبيرستان مي باشد در مدارس كل استان خراسان رضوي قرائت مي شود.

در ادامه دكتر محمد جعفر ياحقي دبير همايش علمي و پژوهشي عطار ضمن اعلام برنامه هاي همايش از پرده برداري تنديس هلموت ريتر (عطار شناس آلماني ) درنيشابور خبر داد .