استراو هفته آينده راهي رياض خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر، يك مقام انگليسي بدون افشاي نام خود درگفتگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت كه دومين كنفرانس سالانه عربستان و انگليس كه اولين نشست آن آوريل سال گذشته در لندن برگزار شد، موجب تحولاتي در زندگي مردم انگليس و عربستان خواهد شد.



وي افزود كه در اين كنفرانس دو روزه مقامات دولتي ، بازرگانان ، دانش پژوهان و روزنامه نگاران به تبادل نظر خواهد پرداخت .



بنابر اين گزارش، تاريخ دقيق برگزاري اين كنفرانس هنوز اعلام نشده است .



اين مقام انگليسي همچنين اظهار داشت كه جك استراو با سعود الفيصل همتاي عربستاني خود درباره مسائل منطقه اي و روابط دو جانبه گفتگو خواهد كرد .



انگليس از روابط اقتصادي قوي با عربستان بر خوردار است و يكي از بزرگترين تامين كنندگان تسليحات اين كشور بزرگ عربي به شمار مي رود .



ميزان صادرات انگليس در سال 2005 به 1.6 ميليارد پوند (2.8 ميليارددلار ) مي رسيد، در حالي كه سرمايه گذاري لندن در عربستان به حدود 3.5 ميليارددلار مي رسد.

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