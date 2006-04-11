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۲۲ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۰۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اعلام زمان قطعي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد / افزايش 15 درصدي ظرفيت پذيرش دانشجو در كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

اعلام زمان قطعي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد / افزايش 15 درصدي ظرفيت پذيرش دانشجو در كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي گفت: آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي21 و 22 ارديبهشت ماه برگزار مي شود.

دكتر "ناصر اقبالي" در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين خبر افزود: آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 85 اين دانشگاه بيست و يكم و بيست و دوم ارديبهشت ماه با شركت بيش از 170 هزار داوطلب برگزار مي شود كه نسبت به سال گذشته 19 درصد افزايش داشته است.

وي افزود: آن دسته از فارغ التحصيلان ممتاز واحدهاي دانشگاهي كه در رشته اي غير از رشته فارغ التحصيلي خود مايل به ادامه تحصيل باشند مي توانند با شركت در آزمون اين دوره و با استفاده از امتياز در نظر گرفته شده بدين منظور به دوره كارشناسي ارشد راه يابند.

رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در ادامه تأكيد كرد: آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال جاري در چهار نوبت برگزار مي شود و امسال ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد نسبت به سال گذشته 15درصد افزايش يافته است.

دكتر اقبالي تصريح كرد: در آزمون امسال 233 رشته در 866، رشته/ شهر ارايه مي شود. همچنين بيش از 40 درصد داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد را زنان تشكيل مي دهند كه نسبت به سال گذشته دو درصد افزايش يافته است.

کد مطلب 310110

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