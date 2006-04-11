اعلام زمان قطعي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد / افزايش 15 درصدي ظرفيت پذيرش دانشجو در كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

دكتر "ناصر اقبالي" در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين خبر افزود: آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 85 اين دانشگاه بيست و يكم و بيست و دوم ارديبهشت ماه با شركت بيش از 170 هزار داوطلب برگزار مي شود كه نسبت به سال گذشته 19 درصد افزايش داشته است.

وي افزود: آن دسته از فارغ التحصيلان ممتاز واحدهاي دانشگاهي كه در رشته اي غير از رشته فارغ التحصيلي خود مايل به ادامه تحصيل باشند مي توانند با شركت در آزمون اين دوره و با استفاده از امتياز در نظر گرفته شده بدين منظور به دوره كارشناسي ارشد راه يابند.

رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در ادامه تأكيد كرد: آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال جاري در چهار نوبت برگزار مي شود و امسال ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد نسبت به سال گذشته 15درصد افزايش يافته است.

دكتر اقبالي تصريح كرد: در آزمون امسال 233 رشته در 866، رشته/ شهر ارايه مي شود. همچنين بيش از 40 درصد داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد را زنان تشكيل مي دهند كه نسبت به سال گذشته دو درصد افزايش يافته است.