امروز ايجاد رخنه در صفوف منسجم ملت ايران در دستور كار دشمنان است

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به خراسان رضوي ، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور عصر امروز در دومين ديدار مردمي خود در اين استان در اجتماع پرشور مردم فريمان با اشاره به اينكه فريمان زادگاه شهيد مطهري است خدمات اين شهيد بزرگوار را معادل همه خدماتي كه استانهاي مختلف در طول تاريخ به انقلاب و ايران انجام دادند دانست و گفت: شهيد مطهري آگاهانه با تحمل همه فشارها از ناحيه طاغوت، بي ديني و منافقين ايستاد و فتنه هاي سياسي و فكري را بر ملا كرد.

وي شهيد مطهري را معلم جاويد انقلاب و راهنماي فكري نسلهاي مختلف اين ملت و افتخار جهان اسلام توصيف كرد و با اشاره به نامگذاري سال 85 به نام سال پيامبر اعظم (ص) افزود: پيامبر اسلام آمد تا عزت انسانها را به آنان هديه كند و در اين راه هيچ مشكلي نتوانست مقاومت پيامبر ما را در هم شكند و ايشان با مجاهدت و ايستادگي در مقابل سختيها پيروز شدند.

احمدي نژاد رمز پيروزي ملت ايران را دنباله روي از پيامبر در توحيد، عدالت و ايستادگي عنوان كرد و اظهار داشت: چيزي كه در طول 27 سال دشمنان ما را در هم شكسته، ايمان به خدا، مقاومت و مجاهدت است و امروز نيز همين مساله در عرصه جهاني و داخلي ملت ما را پيروز مي كند و قله هاي افتخار را در دسترس ما قرار مي دهد و قطعا تا زماني كه ايستاده ايم و به خدا توكل كرده ايم هيچ ملتي نمي تواند آسيبي به ما وارد آورد.

رئيس جمهور افزود: امروز دشمنان ما در مقابل صفوف يكپارچه و متحد ملت ايران قرار دارند و مطمئن هستند كه نمي توانند با استفاده از امكانات اقتصادي و غير اقتصادي خود كوچكترين صدمه اي به ايران وارد كنند و در جلسات خود به اين مسئله اقرار دارند اما تصور مي كنند مي توانند ملت ما را به عقب نشيني وادار كنند.

وي تصريح كرد: دشمنان سعي در ايجاد فتنه در صفوف منسجم ملت ما دارند اما آنان آرزوي آسيب زدن و متوقف كردن ملت ايران را بايد به گور ببرند.

احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تخصيص منابع مالي و اعتباري مختلف به هر استان كه از آن سهم هر شهرستان مستقيما در اختيار همان شهرستان قرار مي گيرد گفت: در زمينه گردشگري و ورزش هفت شهرستان استان خراسان رضوي جاذبه هاي فراواني دارد و با توجه به مشكلات و استعدادهاي فراوان شهرستان هاي مختلف اين استان در جلسه پنج شنبه شب هيات دولت تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد شد.

احمدي نژاد حضور باشكوه مردم فريمان در استقبال از خدمتگزارانشان و همچنين در عرصه هاي مختلف را باعث شكسته شدن كمر بدخواهان و دشمنان و آفريده شدن عزت ابدي عنوان كرد و تاكيد كرد: حضور شما پيام ايستادگي، عزت و خداپرستي را به همه جهانيان منعكس كرد.

لازم به ذكر است مردم فريمان كه استقبالي پرشور از رئيس جمهور در شهر خود به نمايش گذاشتند با سر دادن شعارهايي همچون انرژي هسته اي حق مسلم ماست و مرگ بر آمريكا سخنان رئيس جمهور را تاييد مي كردند.