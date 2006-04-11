مقامات غربي با هرگونه اقدام خصمانه عليه ايران مخالف هستند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه اينديپندنت، اين در حالي است كه مخالفت گسترده اي نيز درارتش انگليس با گونه مشاركت در حمله نظامي عليه ايران وجود دارد.

دريادار " آلان وست" Alan West پيش از آنكه به عنوان رئيس نيروي دريايي رويال انگليس بازنشسته شود، در اين باره گفت:" هر گونه حمله نظامي نتايج وحشتناكي به بار خواهد آورد و بايد از هر گونه حمله نظامي اجتناب شود."

" بن بت" وزير امور خارجه هلند هم در پاسخ به اين سوال كه آيا اقدام نظامي عليه ايران امكان پذير است، گفت:" مسلما خير."

كاخ سفيد همه گزارشهاي مربوط به حمله نظامي عليه ايران را رد كرد و بوش هم گفت كه استفاده از زور براي متوقف كردن ايران در جهت دستيابي به سلاح هسته اي الزامي نيست.

اظهارات بوش نيز مانند مك كللان در واكنش به مقاله اي بلند بود كه اخيراً در مجله نيويوركر و توسط "سيمور هرش" تحليلگر اين روزنامه صورت گرفت.

هرش از برنامه آمريكا براي حمله اتمي به ايران خبر داده بود.

با وجودي كه كشورهاي مستقل و افكار عمومي جهان بر ضرورت حل صلح آميز اين موضوع در چارچوب آژانس و بر اساس قوانين بين المللي تاكيد مي كنند، آمريكا و هم پيمانانش از جمله انگليس، فرانسه و آلمان با ادامه بي اعتنايي به ارگانهاي بين المللي از جمله آژانس بين المللي انرژي اتمي براي حل اين مسئله از راه صلح آميز، آشكارا قوانين بين المللي و خواست افكار عمومي مبني بر ضرورت حل صلح آميز اين مسئله را ناديده مي گيرند و همچنان به تنش آفريني و جنجال سازي درباره فعاليتهاي صلح آميز تهران وبدبين كردن افكار عمومي جهان به اين فعاليتها و منحرف كردن نگاههاي جهانيان از زرادخانه مخوف سلاحهاي كشتار جمعي به ويژه هسته اي رژيم صهيونيستي ادامه مي دهند.