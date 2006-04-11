اتانازي تصرف در حق انحصاري خداوند است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در آخرين روز از همايش بين المللي "بررسي مفهوم مرگ در بستر تغييرات اجتماعي و تكنولوژي از منظر آموزه هاي اسلام و مسيحيت" دكتر سيد حسن اسلامي، عضو كرسي حقوق بشر و صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي، درباره مرگ آسان از ديدگاه اسلام و مسيحيت سخنراني كرد.

دكتر اسلامي گفت: اتانازي امروزه يكي از چالشهاي بنيادي اخلاق زيستي است و از جهات گوناگوني مورد بررسي قرار مي گيرد. اما آيا مي توان به استناد اصول اخلاقي، اقدام به كشتن بي درد كساني كرد كه خود براي رهايي از درد و رنج پايان ناپذير خويش خواستار آن هستند؟

وي در ادامه به تبيين اتانازي پرداخت و اظهار داشت: اتانازي عبارت است از پايان دادن به زندگي انساني به دست شخص ديگري، به درخواست قرباني و براي رهاندن او از درد و رنج و بيماري درمان ناپذير. بدين ترتيب مهمترين عناصر اتانازي عبارتند از وجود شخص ديگر جز قرباني كه همين مسئله آن را از خودكشي جدا مي كند، درخواست و ارداه قرباني، وجود درد درمان ناپذير و نيت خير نسبت به قرباني.

دكتر اسلامي به نظر مسيحيان به اتانازي اشاره كرد و گفت : مسيحيان به استناد آموزه هاي كتاب مقدس، به ويژه فرمان پنجم از فرمانهاي دهگانه، يعني قتل مكن بر اين نظر هستند كه اتانازي به معناي اقدام ارادي به مرگ كسي به كمك تزريق دارويي كشنده و مانند آن با هر نيتي و در هر شرايطي نادرست و ممنوع است و قتل نفس به شمار مي آيد.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي به نظر اسلام نيز اشاره كرد و اظهار داشت: آموزه هاي اسلامي نيز از منظري ديگر به نقد اتانازي مي پردازد و حيات و مرگ را حق انحصاري خداوند مي شمارد و اين كار را نوعي قتل نفس و نا حق مي داند و آن را منع مي كند.

دكتر اسلامي به نظر موافقان اتانازي اشاره كرد و گفت : موافقان اين عمل اعتقاد دارند كه اين كار اخلاقي است و در نتيجه بايد قانونا مجاز باشد. آنان براي اثبات نظر خود عمدتا به دو دليل اشاره مي كنند نخست اصل خود مختاري فردي و لزوم احترام به تصميمات هر كسي مشروط بر آن كه به ديگران زيان نزند. دوم اصل شفقت و نوع دوستي كه گاه ما را ملزم مي كند در قبال دردهاي بي پايان بيماران خاص اقدام كنيم و آنان را به گونه اي بي درد و سريع از اين وضع نجات دهيم.

وي در پاسخ به اين دو اصل اظهار داشت: نمي توان به استناد اين اصول اتانازي را موجه شمرد چرا كه استناد به دو اصل در جاي خود صورت نگرفته است و حس شفقت ما را به همدردي و تلاش براي كاستن درد بر مي انگيزد نه آن كه با كشتن بيمار اصل مسئله را پاك كنيم.

همايش بين المللي " بررسي مفهوم مرگ در بستر تغييرات اجتماعي و تكنولوژي از منظر آموزه هاي اسلام و مسيحيت" از سوي كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي يونسكو وابسته به دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و با همكاري مركز مطالعات روابط مسيحيان با مسلمانان وابسته به دانشگاه بيرمنگام انگلستان و مؤسسه المهدي( بيرمنگام )، در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد .