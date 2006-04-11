به گزارش خبرگزاري "مهر"، سيدرحيم حسيني در مورد اكران فيلم "پيك نيك در ميدان جنگ" گفت: "متاسفانه سينماي ايران با مشكل كمبود سالن و شيوه نابسامان اكران رو به رو است و تعداد زيادي فيلم منتظر اكران هستند."

وي تاكيد كرد: "بيشتر فيلم هايي كه به اكران عمومي درمي آيند تهيه‌كنندگان پيگير، حرفه اي و آشنا به شرايط دارند. تهيه‌كننده فيلم "پيك نيك در ميدان جنگ" فرصت چنداني براي پيگيري امور اكران فيلم ندارد و در اين ميان فيلم "پيك نيك در ميدان جنگ" است كه آسيب مي‌بيند."

علي صادقي در نمايي از "پيك نيك در ميدان جنگ"

اين كارگردان افزود: "البته در حال پيگري هايي براي اكران فيلم هستم، ولي فكر مي كنم بهترين زمان اكران "پيك نيك در ميدان جنگ" با توجه به مضمون طنزش در ايام عيد بود كه متاسفانه امكان آن فراهم نشد. جاي تاسف است فيلمي كه مي تواند در صورت اكران مي تواند در حيطه سينماي دفاع مقدس پرداخت جديدي ارائه كند به نمايش درنيايد."

حسيني تاكيد كرد: "قرار است براي تلويزيون يك فيلم نود دقيقه اي تاريخي در مورد صدر اسلام و رخدادهاي آن دوران بسازم و بعد از انجام مذاكرات نهايي كارهاي پيش توليد آن آغاز مي شود. فكر مي كنم با توجه به اهميت اين مقطع تاريخي در زندگي مسلمانان پرداختن به آن جاي كار بسياري دارد."

داستان فيلم "پيك نيك در ميدان جنگ" درباره سهراب جوان ساده روستايي است كه در جبهه مسئول نگهداري از حيوانات گردان است و بر اثر بروز اتفاقي سر از خط مقدم درمي آورد. در اين فيلم بازيگراني نظير علي صادقي، قاسم زارع و قربان نجفي بازي دارند.