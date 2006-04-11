به گزارش خبرگزاري "مهر"، اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران اعلام كرد مجيد رضائيان عضو هيئت داوران سومين جشنواره مطبوعات شهري با بيان اينكه جشنواره هاي تخصصي در زمينه مطبوعات به ندرت برگزار مي شود تصريح كرد: "جشنواره مطبوعات شهري اولين جشنواره تخصصي رسانه اي و نخستين جشنواره با موضوع اجتماعي شهري است و مي تواند الگويي براي گستره جغرافيايي كشور باشد."

وي با اشاره به اينكه اصلح بودن يك جشنواره با داوري دقيق و آگاهانه سنجيده مي شود يادآور شد: "امسال داوري حوزه هاي گوناگون دقيق و موشكافانه است و قضاوت عادلانه و مستحكم باعث مي شود چنين جشنواره هايي براي توليدات رسانه هاي ديگر الگو و آلت سنجش باشد."

رضائيان پيشنهاد داد سال آينده بخش جنبي جشنواره به آثار بين المللي بپردازد و دبيرخانه جشنواره دائمي شود.

سومين جشنواره مطبوعات شهري از سوي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با هدف بهبود تعامل مردم با مديريت شهري و افزايش مهارت شهروندي نهم ارديبهشت ماه درتهران برگزار مي گردد.