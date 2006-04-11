جان كري خروج نظاميان آمريكايي را از عراق خواستار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، جان كري همچنين از بوش خواست فشارهاي ديپلماتيك را افزايش دهد و نشستي را ميان كشورهاي همسايه عراق و كشورهاي عضو گروه ائتلاف تشكيل دهد تا دولت جديد عراق بتواند مسئوليت هاي جديد خود را بر عهده گيرد.

كري كه در تلويزيون ان بي سي حضور يافته بود، خاطرنشان كرد: اين بسيار غير معقول است كه پنج ماه پس از برگزاري انتخابات در عراق، آمريكايي هاي جوان به خاطر عراقي ها بميرند.

اين سناتور دموكرات در ادامه گفت: سياست هاي نابجاي جمهوري خواهان در آمريكا سبب شده است كه تعداد زيادي از سربازان ما بدون علت در عراق جان خود را از دست بدهند.

لس آنجلس تايمز نوشت: در حالي كه دموكرات هاي سنا تلاش مي كنند خروج نيروهاي آمريكايي از عراق را تسريع نمايند، جان كري به عنوان يكي از دموكرات هاي پيشرو تلاش مي كند فشارها بر دولت جرج بوش را افزايش دهد.

اين در حالي است كه جمهوري خواهان مدتي پيش نامه اي اعتراض آميز براي جان كري ارسال كرده و از وي خواستند بيش از اين از دولت بوش انتقاد نكند.



جان كري چند روز پيش نيز با تاكيد بر ضرورت ايجادبرنامه اي براي خروج نظاميان آمريكايي از عراق تا پايان سال جاري، به بوش هشدار داد كه نبايد در همان توهمي غرق شود كه مقامات وقت آمريكا در جريان جنگ ويتنام به آن دچار شدند كه پيامد آن كشته شدن نيمي از سربازان آمريكايي در آن جنگ بود.