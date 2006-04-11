كاوه ميرعباسي : برداشته شدن يارانه از كتابهاي خارجي قدرت خريد اهل قلم را تنزل مي دهد

اين مترجم در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود : اين بخش از نمايشگاه براي كساني كه به طور حرفه اي با ادبيات سر و كار دارند ، فرصت مغتنمي بوده است كه حداقل براي يك بار در سال با انبوه كتاب ها و آثار ادبي روز دنيا ارتباط برقرار كرده و آنها را خريداري كنيم.

كاوه ميرعباسي در قياس دوران گذشته نمايشگاه با وضعيت حال حاضر و متاخر آن گفت : سابقا نهادهايي مثل جهاد دانشگاهي ، كتاب هاي مطرح و جالب توجهي را با قيمت مناسب عرضه مي كردند اما از پنج يا شش سال پيش به اين طرف ، شرايط دگرگون شده است ؛ به گونه اي كه حجم و تنوع آثار ضعيف تر و قيمت ها بسيار بالا رفته است.

اين مترجم ، برداشته شدن يارانه ها را از كتاب هاي خارجي ، موجب كاسته شدن از قدرت خريد اهل ادب و كتاب خواهان دانست و اضافه كرد : اين نمايشگاه همواره فرصتي براي اهل كتاب بود تا بتوانند آثار خارجي مورد نظرشان را با بهايي اندك خريداري كنند ولي امروز با حذف يارانه و عدم بضاعت كافي مشتريان ، كاركرد مفيد بخش بين الملل نمايشگاه - در حوزه ادبيات - به شدت افول كرده است.

ميرعباسي با اعلام اين مطلب كه بخش خارجي نمايشگاه ، فاقد هدف و ماهيت واقعي در مقايسه با نمايشگاه هاي مشابه در ديگر كشورهاست ، ادامه داد : اين نمايشگاه براي ما حكم يك فروشگاه را دارد در حالي كه نمونه هاي موجود در ساير كشورها نشان مي دهد كه اين محل بايد مكاني براي كارشناسان داخلي و خارجي و خريد امتياز كتاب از ناشران باشد.

مترجم " سايه گيوتين " افزود : تا زماني كه مشمول قانون كپي رايت نباشيم ، نمايشگاه واقعي بين المللي نخواهيم داشت و آن را تنها در قواره فروشگاهي بزرگ و ساليانه خواهيم ديد. اينجا بايد موقعيتي باشد براي ناشران داخلي و خارجي كه با شناسايي كتاب ها و آثار مطلوب خود ، به خريد امتياز كتاب اقدام كنند ، حال آن كه ما هر ساله بدون اجازه ناشر و نويسنده ، كتاب هايشان را چاپ مي كنيم و آنان نيز مي توانند همين رويكرد را در قبال آثار ما داشته باشند.

اين مترجم آثار داستاني در گفتگو با مهر، با اشاره به نمايشگاه هاي بين المللي ديگر كشورها تصريح كرد : تا عضو قانون جهاني كپي رايت نباشيم ، برگزار كردن نمايشگاه كتاب در اندازه هاي بين المللي ، جز جنبه فروشگاهي كاركرد ديگري نخواهد داشت.

وي در به تغيير مديريت ها و دگرگون شدن سياست ها و خط مشي ها در امور فرهنگي اشاره كرد و گفت : بعيد نيست برخي افت ها و فراز و فرودهاي مشاهده شده - بويژه در انتخاب و خريد كتاب هاي خارجي - ناشي از تغيير مديريت ها و عوض شدن سلايق حاكم باشد. به عنوان نمونه، در دوره هاي گذشته نشر جهاد دانشگاهي در بخش ادبيات بسيار دقيق و خلاقانه عمل مي كرد ولي در چهار و پنج سال گذشته از آن اقدام هاي ارزنده و ناياب خبري نبوده است. شايد بتوان شهر كتاب را به لحاظ تخصصي ، تنوع و توجه به اقشار مخلف كتابخوان ، حرفه اي تر ارزيابي كرد چرا كه همواره تلاش داشته است كتاب هاي مورد نياز رشته ها و علايق مختلف را به گونه اي متوازن و كم نوسان فراهم آورد.

كاوه ميرعباسي در پايان ، يكي از جوانب مثبت نمايشگاه را نشست هاي سراي اهل قلم و جلسات حاشيه اي آن دانست و خاطرنشان كرد : بازديد نويسندگان و دوستان، رد و بدل شدن حرف ها و نكته ها و مسائلي كه در لواي اين نشست ها و يا درون غرفه ها با حضور نويسندگان و اهل ادب مطرح مي شود ، از جمله نكات و اتفاقات خوب و سازنده نمايشگاه كتاب محسوب مي شود .