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۲۲ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۲۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

عملكرد قابل قبول وزارت بهداشت و هلال احمر در زلزله لرستان

عملكرد قابل قبول وزارت بهداشت و هلال احمر در زلزله لرستان

مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلساتي كه با وزير بهداشت و مسئولان هلال احمر داشتيم ، روند عملكرد اين نهادها در زلزله لرستان بررسي شد.

نورالدين پيرموذن در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: بر اساس بررسي هاي انجام شده ، وضعيت بهداشتي مناطق زلزله لرستان كاملا در كنترل بوده و مشكل خاصي در اين خصوص وجود ندارد.

وي افزود: اين نهادها در زلزله لرستان عملكرد خوبي را داشته اند و با حضور به موقع و موثر خود توانستند از بروز مسائلي كه  توانست منجر به بحرانهاي بهداشتي در منطقه شود ، جلوگيري كند.

مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: تنها مشكل موجود آسيب ديدن برخي ازبيمارستانها و مراكز درماني منطقه زلزله زده است كه مقرر شد اين مراكز در اسرع وقت بازسازي و مقاوم سازي شوند.     

کد مطلب 310449

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