اولين محموله 50 ميليون دلاري صادراتي به ونزوئلا ارسال شد

محسن شاطرزاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: در روزهاي پاياني سال 84 و روزهاي آغازين سال جاري حدود 50 ميليون دلار قرارداد محصولات صادراتي به ونزوئلا ارسال شده است.

وي افزود: بر اساس اين قراردادها، مجموع اقلام ارسالي به ونزوئلا حدود 50 ميليون دلار كه شامل 6 واحد كارخانجات لبنيات، 80 كانكس يخچال دار، 100 دستگاه ماشين تزريق پلاستيك و 10 كارخانه آرد سازي و ماشين آلات قالب سازي است.

سرپرست معاونت توليد وزارت صنايع و معادن درباره زمان صادرات اين اقلام به ونزوئلا تصريح كرد: برخي ديگر از اقلام صادراتي تا اوايل ارديبشهت ماه سال جاري به ونزوئلا ارسال خواهد شد.

وي پيش از اين با اشاره به امضاي 11 تفاهمنامه ، قرارداد و قصد نامه در بخش هاي مختلف صنعتي با ونزوئلا به خبرنگار مهرگفته بود: ايجاد صندوق مشترك ارزي، ايجاد خط توليد مونتاژ سمند و پرايد، كارخانه تصفيه روغن سوختي خودرو ،تصويب تاسيس دو كارخانه توليد شير و لبنيات ، ايجاد يك كارخانه قوطي سازي ازجمله تفاهمنامه ها و قراردادهاي است كه ميان دو كشور ايران و ونزوئلا به امضا رسيد.

شاطرزاده همچنين ازامضاي يك توافقنامه كشاورزي، تفاهمنامه تهيه و ساخت قطعات لاستيكي و پلاستيكي اتومبيل ، قرارداد همكاري اتاق بازرگاني ايران و ونزوئلا ميان دو كشور خبر داده بود.