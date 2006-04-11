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۲۲ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۳۸

قاليباف در مراسم بهره برداري از پروژه ميدان نور :

كشور نيازمند كار و قناعت است / بنا داريم در شهرداري فقط به كار بپردازيم

كشور نيازمند كار و قناعت است / بنا داريم در شهرداري فقط به كار بپردازيم

شهردار تهران گفت: براي پيمودن راه رشد و توسعه ، به كار و قناعت نياز داريم كه تاكنون فقط شعار آن را داده ايم و از عمل خبري نبوده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر محمدباقر قاليباف در مراسم بهره برداري از تقاطع غير همسطح بزرگراه رسالت در ميدان نور ، افزود: ايران از 40 سال گذشته تاكنون در حال توسعه است ، در حالي كه كشورهاي ديگر در طول 8 سال و در بدترين شرايط اين مسير را 15 ساله طي كردند.

وي با استناد به منويات مقام معظم رهبري افزود: مبارزه واقعي با دشمنان و آمريكا فقط كار ، كار ، كار است و در شهرداري نيز بنا داريم جز كار به چيز ديگري نپردازيم.

قاليباف در ادامه با اشاره به معضل ترافيك تهران گفت: اين مشكل تنها با كارهاي سخت افزاري و ساخت پل ، اتوبان و غيره حل نمي شود و نبايد اين موضوع را به ذهن مردم ديكته كرد.

وي ادامه داد: براي حل موضوع ترافيك تهران بايد به 3 عامل اصلي شامل تقويت نگاه علمي به ترافيك ، تعيين مديريت واحد ترافيك و فرهنگسازي در عرصه ترافيك پرداخت .

به گفته شهردار تهران ، بهره گيري از اين 3 عامل بيشتر از ايجاد دهها كيلومتر اتوبان و پل ، ترافيك را روان تر و آلودگي محيط زيست را كاهش مي دهد.

به گزارش خبرنگار مهر ، تقاطع ميدان علامه جعفري (ميدان نور) در محل تلاقي بزرگراه شرقي غربي آيت الله حكيم (رسالت) ، بزرگراه شمالي جنوبي ستاري (بعثت) و شريان شمال غربي - جنوب شرقي آيت الله كاشاني واقع شده است و در حال حاضر دسترسي 12 مسير منتهي به اين ميدان ايجاد شده است.

اين طرح با طول 7200 متر با 25 ميليارد تومان اعتبار به بهره برداري رسيد. 

کد مطلب 310484

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