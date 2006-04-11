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۲۲ فروردین ۱۳۸۵، ۱۵:۵۲

آسمان كشور فردا نيمه ابري است

آسمان كشور فردا نيمه ابري است

سازمان هواشناسي ، آسمان نيمه ابري همراه با وزش باد و گرد و خاك را براي اغلب استانهاي كشور پيش بيني مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، هواي روز چهارشنبه كرانه درياي خزر كمي تا نيمه ابري همراه با افزايش محسوس دما و وزش باد پيش بيني مي شود.

آسمان استانهاي لرستان ، خوزستان ، چهارمحال و بختياري و كهكلويه و بوير احمد نيمه ابري تا ابري همراه با رگبار پراكنده و رعد و برق و وزش باد ، آسمان استانهاي كردستان ، زنجان ، همدان ، كرمانشاه ، قزوين ، قم ، مركزي ، اصفهان  ، فارس ، بوشهر و خوزستان نيمه ابري همراه با وزش باد و گرد و خاك در پاره اي نقاط همراه با رگبار پراكنده پيش بيني مي شود.

هواي استانهاي هرمزگان ، كرمان  و يزد نيمه ابري با وزش باد و گرد و خاك و رگبار پراكنده همراه خواهد بود.  

آسمان استان تهران نيمه ابري همراه با وزش باد و گرد و خاك و در ارتفاعات با رگبار پراكنده پيش بيني مي شود. 

پيشينه و كمينه دماي هواي امروز تهران به ترتيب 24 و 15 درجه سانتي گراد خواهد رسيد.

 

 

کد مطلب 310491

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