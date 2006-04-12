كوهپايه هيماليا ؛ صحنه درگيري دموكراسي خواهان و پادشاه نپال

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ارتش نپال روز سه شنبه 11 آوريل به سوي تظاهركنندگان كه شعارهايي عليه شاه "گيانندرا" سر مي دادند، شليك كردند، اين درحالي بود كه هنوز زمان ساعات منع رفت وآمد در ششمين روز متوالي تظاهرات كه در جهت برقراري دموكراسي در اين كشور سلطنتي برگزار مي شود، حاكم نشده بود.

نپال در آشوب

محدوده عملكرد شاه گيانندرا نيز پس از پنج روز تظاهرات و درگيري ها با نيروهاي امنيتي در مناطقي كه ظاهرا تحت مقررات منع رفت وآمد قرار دارند، كاهش يافته است.اين درگيري ها نشان مي دهد كه طرفداران دموكراسي در نپال ديگر از به چالش كشيدن مستقيم دولت هراسي ندارند.

پليس هاي ضد شورش آتش را به سوي جمعيت تجمع كننده در "پوخارا" (Pokhara) منطقه اي گردشگري در غرب نپال گشودند، كه براي تشييع جنازه يكي از تظاهركنندگان كه روز شنبه در اثر تيراندازي نيروهاي ارتش كشته شد، گردهم آمده بودند.

به گفته شاهدان، در اين منطقه نيز دو نفر در اثر تيراندازي نيروهاي ضدشورش كشته شدند.

حدود 500 جوان نپالي نيز در اطراف كاتماندو لاستيك ها را به آتش كشيدند و فرياد زدند: "ما دموكراسي مي خواهيم، شاه بايد برود."

گروه هاي تظاهركننده در كاتماندو پس از رويارويي در يك نقطه شهر با نيروهاي ضدشورش به مكان ديگري از پايتخت مي روند و بارديگر به تظاهرات خود ادامه مي دهند.

اين تظاهرات با اعتصاب عمومي گسترده اي نيز همراه است كه از روز پنجشنبه گذشته آغاز شد و هدف از آن مجبور كردن شاه به استعفا و جايگزيني حكومت سلطنتي به يك دولت متحد ملي است.

خيابان هاي كاتماندو در دود و آتش

روند تظاهرات كه از حمايت شورشيان مائوئيست نيز حمايت مي شود، قرار بود روز يكشنبه 9 آوريل به عات تهديد شاه به تيراندازي به سوي تظاهركنندگان پايان يابد، اما اين موضوع منجر به افزايش نفرت مردم نپال از پادشاه شد.

در همين حال، دولت آمريكا روز گذشته از پادشاه نپال خواستار برقراري دموكراسي در كشورش شد.

"شان مك كورمك" سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت: تصميم شاه گيانندرا در زمينه به دست گرفتن تمام تصميمات در تمامي سطوح با شكست روبرو شد.

وي افزود: آمريكا، شاه نپال را به برقراري هرچه سريعتر دموكراسي در كشور و انجام گفتگو با احزاب سياسي نپال فرا مي خواند.

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت: زمان آن فرارسيده است كه شاه قبول كند كه بهترين روش براي برقراري صلح و شكوفايي در كشور، گفتگو با مائوئيست ها است.

پادشاه نپال

به گفته احزاب نپالي، امروز، بيش از 300 نفر در درگيري ها زخمي و حدود 1500 تظاهركننده دستگير شدند.

براساس گزارش "گزارشگران بدون مرز"، 97 خبرنگار نيز در نپال دستگير و 24 نفر ديگر زخمي شده اند.