براي شكست دادن پرسپوليس انگيزه بالايي داريم

بهروز تاباني در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: مسوولان باشگاه راه آهن پس از بركناري فيروزكريمي از من خواستند در اين پنج بازي باقيمانده هدايت تيم راه آهن را بر عهده بگيرم و از سقوط اين تيم به دسته پايين تر جلوگيري كنم. من هم اين مسووليت را پذيرفتم و به لطف خدا موفق شديم در رقابت هاي ليگ برتر امسال ماندني شويم. براي ديدار با پرسپوليس هم انگيزه بالايي داريم و اميدواريم به پيروزي برسيم.

سرمربي راه آهن در ادامه تصريح كرد: ما در اين سه بازي فشار بسيار زيادي را متحمل شديم. بازي با سپاهان كه تلاش مي كرد با پيروزي در ديدار مقابل ما به رده ششمي صعود كند كار بسيار دشواري بود اما اين تيم را شكست داديم. مقابل سايپا هم به نتيجه بسيار خوبي دست پيدا كرديم و اگر اين بازي را نمي برديم تكليف بقايمان مشخص نبود و كارمان به بازي با پرسپوليس و شموشك مي كشيد.

تاباني در پايان گفت: من علاقمندم كه به كار در تيم راه آهن ادامه دهم تا نظر مسوولان اين تيم چه باشد. به هر حال پس از پايان رقابت هاي ليگ برتر در اين خصوص با مسوولان باشگاه مذاكره خواهم كرد.