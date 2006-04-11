دولت هر چه سريعتر لايحه نظام جامع اطلاع رساني را به مجلس ارائه كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حسين نوش آبادي در حاشيه جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران در مجلس، با اشاره به طرح قانوني كردن خبرگزاري هاي غير دولتي اظهار داشت: طبق قانون اساسي، مطبوعات در نقل خبرها آزاد هستند و هيچ كس نمي تواند آنها را تحت كنترل و سانسور قرار دهد.

وي ادامه داد: چنانچه مطبوعات از قوانين تخطي نكنند و به حقوق افراد لطمه اي وارد نكنند، در كارشان آزاد هستند.

نماينده ورامين در مجلس هفتم حمايت از مطبوعات و كمك به آنها را امري ضروري دانست و تصريح كرد: مطبوعات ركن چهارم قدرت و از پايه هاي محكم دموكراسي در كشورهستند و هر طرح و لايحه اي كه براي رسانه ها، مطبوعات و خبرگزاري ها محروميت ايجاد كند، در تضاد با جايگاه و منزلت آنها است.

نوش آبادي به رابطه مستقيم اطلاع رساني و تنوير افكار عمومي و بها دادن به رسانه ها اشاره و يادآوري كرد: هر اقدامي كه باعث سلب اختيارات خبرگزاري ها و مطبوعات شود يا آنها را تحت كنترل قرار دهد، غير منطقي است.

اين عضو فراكسيون اكثريت مجلس تاكيد كرد كه طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت بايد لايحه نظام جامع اطلاع رساني و خبري را در سال اول شروع اين برنامه به مجلس ارائه مي كرد.

نوش آبادي افزود: با وجود آنكه در سال دوم آغاز به كار برنامه چهارم، به سر مي بريم، هنوز از لايحه دولت خبري نيست و به همين علت نتوانستيم نظام جامع اطلاع رساني و خبري را در كشور ساماندهي نمائيم.

وي در پايان با تاكيد بر اينكه دولت بايد در اجراي وظايف خود، لايحه نظام جامع اطلاع رساني را به مجلس ارائه دهد، خاطرنشان كرد: فراكسيون مطبوعات تلاش مي كند تا اين كار هر چه سريعتر انجام شود.