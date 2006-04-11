مربيان تراز اول جهان براي حضور در ايران اعلام آمادگي كرده اند

به گزارش خبرگزاري "مهر"محمدرضا يزداني خرم در گفت و گو با سايت سازمان تربيت بدني ضمن بيان اين مطلب افزود: با توجه به موفقيت نوجوانان و جوانان كشورمان در دنيا و كسب مقام سوم جهان بيشتر مربيان تراز اول واليبال جهان براي هدايت تيم ملي واليبال ايران اعلام آمادگي كرده‌اند.

رييس فدراسيون واليبال با بيان اينكه گرفتن سكان هدايت واليبال كشوري كه نوجوانان و جوانان آن مقام سوم جهان را كسب كرده‌اند بسيار با اهميت و داراي ارزش است، يادآور شد: با توجه به اينكه بيشتر اين مربيان تا آخر ارديبهشت با تيم‌هاي اروپايي قرارداد دارند لذا جذب اين مربيان به پايان قرارداد آنها با تيم‌هاي مربوطه موكول شده است.

يزداني خرم گفت: خوشبختانه امكانات فني در حد استاندارد فراهم شده و ما تا پيش از بازي هاي جهاني و آسيايي اردوهاي تداركاتي زيادي را در كشورهاي ايتاليا و امارات متحده عربي برگزار خواهيم كرد.



يزداني‌خرم با اعلام اينكه اعضاي تيم ملي توسط كمك مربيان داخلي انتخاب مي‌شوند تاكيد كرد: نفرات انتخاب شده تا تعيين سرمربي خارجي به تمرينات خود ادامه خواهند داد.

وي درباره طرح استعداديابي و پشتوانه‌سازي تيم‌هاي ملي واليبال گفت: كلاس هايي در سراسر كشور پيش‌بيني كرده‌ايم تا طي آن نوجوانان با فاكتور قدي تعريف شده و فيزيك بدني مناسب انتخاب ‌شده و در استان ها تحت آموزش قرار بگيرند.

يزداني‌خرم تصريح كرد: بهترين پشتيباني از تيم ملي برپايي چنين كلاس هايي در استان هاست و به ياري خدا در آينده قراردادي با سازمان ملي جوانان منعقد خواهيم كرد تا كلاس هاي بيشتري را باحضور مدرسين و مربيان خارجي برگزار كنيم.





