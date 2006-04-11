تنها براي شكست الوحده به ميدان مي رويم / آمادگي دايي قدرت خط حمله صبا را دوچندان كرده است

عباس مرادي قائم مقام باشگاه صبا باطري با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: تيم ما درشرايط بسيارخوبي قراردارد وبه جز خستگي ناشي ازفشردگي مسابقات ومصدوميت بازيكناني نظير ذوالرحمي، دقيقي و الوندي مشكل خاصي براي پيروزي در اين ديدار نداريم.

مرادي درمورد تيم الوحده امارات اظهارداشت: اين تيم جدي ترين رقيب ما دراين گروه بشمارمي رود و با توجه به شكست بازي قبل كه اعتقاد دارم يك حادثه بود در اين ديدارتنها براي پيروزي ودستيابي به صدرجدول به مصاف حريف خواهيم رفت.

خوشبختانه كادرفني با مشاهده فيلم بازيهاي قبلي هاي الوحده ازهرنظر اين تيم را براي بازيكنان آناليزكردند و آماده ايم تا يك پيروزي ارزشمند را مقابل حريف بدست آوريم.

قائم مقام باشگاه صبا باطري اظهارداشت: با پيروزي برابر الوحده مي توانيم شكست ديدارمقابل الكرامه سوريه را جبران كنيم، چرا كه اعتقاد دارم آن شكست يك حادثه بود و دربازي برگشت اين را ثابت خواهيم كرد.

وي درخصوص شانس صعود صبا باطري گفت: اين ديداربراي ما بسيارتعيين كننده است و با پيروزي درآن مي توانيم شانس خودمان را افزايش دهيم. ازهمين رو اميدوارم با حمايت تماشاگران و درايت كادرفني وتلاش بازيكنان سه امتياز اين ديدارخانگي را بدست آوريم.

مرادي ازعلي دايي وگلزني هاي او درديدارهاي اخير بعنوان يكي از اميدهاي تيم صبا باطري براي پيروزي بر الوحده امارات ياد كرد و افزود: دايي اين روزها در اوج آمادگي روحي وبدني قراردارد وخط حمله صبا باطري با وجود اين مهاجم باتجربه وگلزن مشكلي براي پيروزي دراين ديدار نخواهد داشت.