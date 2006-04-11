عربستان در صدد راه اندازي پروژه تحقيق و توسعه هسته اي است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از يونايتدپرس ، "عبدالله النفيسي" در سميناري در دوحه قطر گفت عربستان خود را آماده

راه اندازي يك برنامه هسته اي مي كند.

وي گفت : دانشمندان عربستان از دولت اين كشور خواسته اند يك پروژه هسته اي راه اندازي كند اما هنوز موافقت خانواده سلطنتي را در اين مورد بدست نياورده اند.

رياض اين مساله را رد كرده است اما منابع خبري در خليج فارس خبر مي دهند كه مقامات سعودي يك برنامه مربوط به توسعه و تحقيق هسته اي را مورد بحث و گفتگو قرار داده اند.

"عمروموسي" دبير كل اتحاديه عرب چندي پيش از كشورهاي عضو خواسته بود تا فعاليت هاي خود را در زمينه انرژي هسته اي آغاز كنند.

به گفته اين منابع پاكستان و ديگر متحدين عربستان نيز در پروژه هسته اي به رياض كمك خواهند كرد.

اين منابع نامي از ديگر متحدين ديگر عربستان نبرده اند اما يك منبع گفته است كه" عربستان سعودي نظاره گر همسايگانش كه در حال توسعه تسليحات هسته اي هستند نخواهد بود و زمان آن رسيده است تا اين كشور برنامه اي را در اين زمينه شروع كند.

عربستان اخيرا اعلام كرده است كه در صورتيكه جهان در قبال برنامه هاي هسته اي اسرائيل موضع گيري نكند خاورميانه ممكن است به سمت هسته اي شدن حركت كند.

"امير سلطان بن عبدالعزيز"، وليعهد عربستان در نيمه فروردين ماه سال جاري با حمايت از حق ايران براي داشتن فناوري صلح آميز هسته اي به منظور رفع نيازهاي انرژي خود، خواستار نابودي سلاحهاي هسته اي رژيم صهيونيستي شد.