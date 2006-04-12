  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ فروردین ۱۳۸۵، ۱۰:۰۴

با ضروري دانستن ادامه همكاري تهران با آژانس صورت گرفت؛

واكنش مبهم آلمان به پيوستن ايران به باشگاه هسته اي

سخنگوي وزير امورخارجه آلمان سخنان رئيس جمهوري ايران را مبني بر توانايي ايران جهت انجام غني سازي اورانيوم 5/3 درصد و پيوستن به باشگاه كشورهاي هسته اي را سيگنالي اشتباه قلمداد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه دي ولت، يكي ازسخنگويان وزارت امورخارجه آلمان دربرلين همچنين تصريح كرد : ايران بايد همچنان با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كند .

پيش ازاين آلمان درجريان سفر" فرانك - والتر اشتاين ماير" وزير امورخارجه اين كشور با توجه به گفتگوهاي آتي ايران - آمريكا خواستار مذاكره مستقيم اين دو كشور بر سر برنامه هسته اي تهران شد .

اين در حالي است كه مقامات آمريكا اين پيشنهاد را رد كردند .

"محمود احمدي نژاد" رئيس جمهوري ايران شب گذشته اظهار داشت: در آستانه ميلاد نبي اكرم (ص) و در محضر امام زمان (عج) و در اين فرصت تاريخي اعلام مي كنم كه با مجاهدت جوانان مومن و خلاق و نيز دعاي ملت شجاع و هوشمند ايران چرخه توليد سوخت هسته اي آزمايشگاهي در كشور كامل شده است و اكنون اورانيوم با غناي مورد نياز براي نيروگاه هسته اي در روز 20 فروردين سال 1385 بدست جوانان لايق اين كشور توليد شده است."

کد خبر 310851

