واكنش مبهم آلمان به پيوستن ايران به باشگاه هسته اي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه دي ولت، يكي ازسخنگويان وزارت امورخارجه آلمان دربرلين همچنين تصريح كرد : ايران بايد همچنان با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كند .

پيش ازاين آلمان درجريان سفر" فرانك - والتر اشتاين ماير" وزير امورخارجه اين كشور با توجه به گفتگوهاي آتي ايران - آمريكا خواستار مذاكره مستقيم اين دو كشور بر سر برنامه هسته اي تهران شد .

اين در حالي است كه مقامات آمريكا اين پيشنهاد را رد كردند .

"محمود احمدي نژاد" رئيس جمهوري ايران شب گذشته اظهار داشت: در آستانه ميلاد نبي اكرم (ص) و در محضر امام زمان (عج) و در اين فرصت تاريخي اعلام مي كنم كه با مجاهدت جوانان مومن و خلاق و نيز دعاي ملت شجاع و هوشمند ايران چرخه توليد سوخت هسته اي آزمايشگاهي در كشور كامل شده است و اكنون اورانيوم با غناي مورد نياز براي نيروگاه هسته اي در روز 20 فروردين سال 1385 بدست جوانان لايق اين كشور توليد شده است."