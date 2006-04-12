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۲۳ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

امكانات مرز مهران براي زائران عتبات افزايش مي يابد

امكانات مرز مهران براي زائران عتبات افزايش مي يابد

معاون سازمان حج و زيارت از فراهم كردن امكانات و تسهيلات رفاهي و بهداشتي براي زائران حرم سيد الشهدا در مرز مهران طي روزهاي آينده خبر داد.

ابوالحسن رضوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با اشاره به مشكلاتي كه در مرز مهران براي زائران عتبات عاليات وجود دارد ، افزود: محدوديت فضا ، كمبود امكانات بهداشتي و اقامتي و... از جمله مشكلاتي است كه هم اكنون زائران در اين مرز با آن مواجه هستند.

وي خاطر نشان كرد: قرار است طرحي با سازمان پايانه هاي لرستان براي افزايش فضاي زائران در مرزمهران همانند مرز خسروي انجام شود اما اين امر زمان زيادي لازم است به همين دليل قصد داريم با فراهم كردن امكانات و تمهيدات لازم فعلا مشكلات زائران را كاهش دهيم .

معاون سازمان حج و زيارت همچنين در مورد اعزام زائران به عمره مفرده ، گفت: اعزام تمامي زائران از 7 فروردين در زمان اعلام شده و به موقع صورت مي گيرد و آن دسته از زائراني كه قرار بود از 21 اسفند 84 اعزام شوند نيز با در نظر گرفتن پروازهاي فوق العاده تا پايان خرداد 85 اعزام مي شوند. 

  

کد مطلب 310858

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