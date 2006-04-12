چين بار ديگر بر ضرورت حل ديپلماتيك موضوع هسته اي ايران تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل رويترز، وانگ گونگيا روز گذشته در نيويورك اظهار داشت كه " ما هنوز بر اين اعتقاد هستيم كه مذاكرات و يك راه حل ديپلماتيك، بهترين شيوه است (براي حل موضوع هسته اي ايران است ).



اين مقام چيني هرگونه اقدام خصمانه نظامي و تحريم عليه جمهوري اسلامي ايران به خاطر برنامه صلح آميز هسته اي آن را زيانبار خواند.

اظهارات وانگ زماني صورت مي گيرد كه كه گزارشهاي خبري جديد در مطبوعات آمريكا حاكي از آن است كه پنتاگون در حال برنامه ريزي براي حمله نظامي احتمالي عليه ايران است .



اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد روز گذشته در واكنش به موفقيت دانشمندان ايراني در تكميل چرخه سوخت هسته اي ان را گامي اشتباه از سوي ايران خواند .



با وجودي كه كشورهاي مستقل و افكار عمومي جهان بر ضرورت حل صلح آميز اين موضوع در چارچوب آژانس و بر اساس قوانين بين المللي تاكيد مي كنند، آمريكا و هم پيمانانش از جمله انگليس، فرانسه و آلمان با ادامه بي اعتنايي به ارگانهاي بين المللي از جمله آژانس بين المللي انرژي اتمي براي حل اين مسئله از راه صلح آميز، آشكارا قوانين بين المللي و خواست افكار عمومي مبني بر ضرورت حل صلح آميز اين مسئله را ناديده مي گيرند و همچنان به تنش آفريني و جنجال سازي درباره فعاليتهاي صلح آميز تهران وبدبين كردن افكار عمومي جهان به اين فعاليتها و منحرف كردن نگاههاي جهانيان از زرادخانه مخوف سلاحهاي كشتار جمعي به ويژه هسته اي رژيم صهيونيستي ادامه مي دهند.