آغاز جشنواره تئاتر عروسكي دانشجويان با اجراي دو نمايش

به گزارش خبرگزاري "مهر"، نمايش "نيمكت" به كارگرداني نسيم جنايي در مورد درگيري دو نفر بر سر تصاحب يك نيمكت است. نمايش "صندلي" به كارگرداني ندا هاديان هم در مورد فردي خسته است كه مي خواهد روي صندلي بنشيند، اما با مشكل روبرو است و وقتي موفق به نشستن مي شود با اتفاقاتي روبرو مي شود.

در تالار مولوي كوچك نيز در ساعت 14 و 18:30 نمايش "مبارك و قرن بيستم" به كارگرداني كامبيز جهانگيري روي صحنه رفت و در حاليكه ظرفيت 58 نفري سالن پر شده بود و عده اي ايستاده نمايش را تماشا مي كردند. عده اي نيز در پشت درهاي بسته باقي ماندند.

در همين راستا امروز 23 فروردين سه اجرا روي صحنه مي رود. در تالار هنر نمايش "خاله جون" به كارگرداني مريم برزوئيان در ساعت 14 و 16، در مولوي كوچك نمايش "لباس فرفري" در گروه سني كودكان به كارگرداني مهديه اخوان، "نمك" در ساعت 14 و 16:30 و نمايش "اسب آبنوس" به كارگرداني محمدحسن نجفي در ساعت 17 و 19:30 در تالار مولوي بزرگ روي صحنه خواهند رفت.

همچنين در حاشيه نهمين جشنواره بين المللي تئاتر عروسكي دانشجويان، نمايشگاه عروسك هاي ساخته شده توسط دانشجويان در گالري موسسه آموزش عالي سوره با ارائه 50 عروسك و ماسك افتتاح شد. اين نمايشگاه از ساعت 9 صبح تا 19 براي بازديد عموم داير است.

ضمنا امشب ساعت 21 ميهمانان خارجي جشنواره از كشور فرانسه وارد فرودگاه تهران مي شوند. ميهمانان شهرستاني جشنواره نيز در هتل رازي تهران اسكان داده شدند.