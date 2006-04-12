اردوي تيم ملي فوتبال جانبازان و معلولان از اول ارديبهشت آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" به همين منظور از ورزشكاران مدعو ذيل خواسته شده است كه در تاريخ ذكر شده خود را به مسئولان ذيربط معرفي نمايند. ورزشكاران : جواد حرادتي ، سيد ناصر حسيني فر، جمال حويزي باوي ، محمد خنافره، سيد محمد موسوي زاده، حميد ويسي (خوزستان)، بهمن انصاري ، نقي كماني (مركزي)، حمزه تدين منش، جواد چاوشي ، مرتضي حيدري، اميرشيرخاني ، جواد منصور فلاح (تهران) ، سجاد بيرانوند (لرستان)، مسعود پرچگاني، حسن كبيري، (زنجان) ، احسان غلامحسين پور ، عبدي محمد غريبي ، مهدي كوهمرادي(فارس) ، هادي صفري (گلستان) ، سارنگ تقي نژاد، مرتضي رفاهتي (گيلان)، اردشير ماهيني، عبدالرضا كريمي زاده، هوشنگ خسرواني ، حامد اسدي (بوشهر) ، غلامرضا نجفي، مجيد فردوسي، حميد رضا فراهاني، بهنام سهرابي، مسلم اكبري، يوسف فلامرزي (كرمانشاه) ، ذوالفقار باقريان (آذربايجان شرقي).سرمربي: عليرضا رعدي (تهران) مربي: جواد غفاري (تهران)، علي واثقي (مازندران)
نظر شما