  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۱۹

جهت شركت در مسابقات آسيائي مالزي ؛

اردوي تيم ملي فوتبال جانبازان و معلولان از اول ارديبهشت آغاز مي شود

اردوي تيم ملي فوتبال جانبازان و معلولان از اول ارديبهشت آغاز مي شود

اولين مرحله اردو آمادگي تيم ملي فوتبال جانبازان و معلولين كشورمان از روز اول ارديبهشت ماه سالجاري در مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب شهريار آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" به همين منظور از ورزشكاران مدعو ذيل خواسته شده است كه در تاريخ ذكر شده خود را به مسئولان ذيربط معرفي نمايند. ورزشكاران : جواد حرادتي ، سيد ناصر حسيني فر، جمال حويزي باوي ، محمد خنافره، سيد محمد موسوي زاده، حميد ويسي (خوزستان)، بهمن انصاري ، نقي كماني (مركزي)، حمزه تدين منش، جواد چاوشي ، مرتضي حيدري، اميرشيرخاني ، جواد منصور فلاح (تهران) ، سجاد بيرانوند (لرستان)، مسعود پرچگاني، حسن كبيري، (زنجان) ، احسان غلامحسين پور ، عبدي محمد غريبي ، مهدي كوهمرادي(فارس) ، هادي صفري (گلستان) ، سارنگ تقي نژاد، مرتضي رفاهتي (گيلان)، اردشير ماهيني، عبدالرضا كريمي زاده، هوشنگ خسرواني ، حامد اسدي (بوشهر) ، غلامرضا نجفي، مجيد فردوسي، حميد رضا فراهاني، بهنام سهرابي، مسلم اكبري، يوسف فلامرزي (كرمانشاه) ، ذوالفقار باقريان (آذربايجان شرقي).سرمربي: عليرضا رعدي (تهران) مربي: جواد غفاري (تهران)، علي واثقي (مازندران)

 

کد مطلب 310864

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها