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۲۳ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۵۲

براي اولين بار؛

نمايندگان پارلمان اروپا با يك مقام بلندپايه حماس ديدار كردند

شماري از نمايندگان پارلمان اروپا نخستين بار پس از برگزاري انتخابات فلسطين با يكي از مقامات عاليرتبه حماس ديدار و گفتگو كردند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو آلمان،هئيتي از پارلمان اروپا در سفر روز گذشته خود به رام الله با يكي از مقامات عاليرتبه جنبش اسلامي حماس ديدار و درباره اوضاع منطقه گفتگو كردند.

اين منبع خبري در ادامه نوشت : هنوز نام اين مقام عاليرتبه حماس در هيچ رسانه اي منتشر نشده است .

اين هئيت 8 نفره اروپا در گفتگوهاي خود راههاي تسريع در برقراري امنيت در منطقه را مورد بررسي قرار دادند .

اين ديدار در حالي صورت گرفت كه اتحاديه اروپا هفته گذشته تمام كمكهاي مالي خود به حماس را قطع كرد .

از سويي ديگر جنبش حماس در يادداشتي كه براي كميسيون اروپا ارسال كرده، آورده است : اقدام اتحاديه اروپا در همسويي با آمريكا براي قطع كمكهاي مالي به حماس هرگزصحيح نيست .

" محمود الزهار " وزير امورخارجه تشكيلات خودگردان فلسطين با رد شروط تحميلي غرب بر حماس ( به رسميت شناختن اسرائيل، توقف مبارزه و پذيرش قراردادهاي سازش ) كشورهاي اروپايي را به انجام مذاكرات مستقيم دعوت كرد.

کد مطلب 310878

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